Gedanken zum Wochenende in Sömmerda: Von Neuanfängen und ersten Schritten

Michelle Wägner schreibt über das Leben, das immer wieder Veränderungen mit sich bringt. Gerade häufen sie sich.

August und September bringen nicht nur ein wechselhaftes Wetter, sondern auch viele Umbrüche mit sich. Das fängt schon bei den Kleinen an: Die Kita- oder Kindergartenkinder kommen in eine neue Gruppe. Die großen (nun nicht mehr) Kindergartenkinder oder Vorschüler durften am vergangenen Wochenende sogar ihren Schulanfang feiern. Damit begann für sie und auch für ihre Eltern ein neuer Lebensabschnitt, der ganz unterschiedliche Emotionen hervorrufen kann. Die Zeit des Daraufhinfieberns ist vorbei, jetzt geht es (endlich) in die Schule.

Michelle Wägner ist Volontärin im Verkündigungsdienst im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda. Foto: Michelle Wägner

Manche Kinder warteten sehr gespannt, was auf sie zukommt, und waren neugierig darauf, was in sich in der Zuckertüte alles findet und wer noch so mit einem in die Klasse geht und neben wem sie sitzen. Einige waren ganz gespannt, wie das mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen funktioniert. Andere waren vielleicht auch etwas ängstlich und mussten und müssen sich erst noch an den ganzen neuen Ablauf gewöhnen. Oder sie haben vielleicht auch gehört, dass Schule nicht immer schön ist.

Ist Schule nun langweilig oder spannend?

Aber das Gute ist: Sie müssen da nicht allein durch. Sie haben Menschen, die sich morgens um das Pausenbrot kümmern und gut zureden und unterstützen, wo es geht.

In der ersten Schulwoche wurden vielleicht schon die ersten Freundschaften geknüpft und in den Pausen miteinander gespielt und beredet, was im Kindergarten oder Zuhause anders war als in der Schule und ob Schule nun langweilig oder spannend ist.

Doch nicht nur die Schulanfängerinnen und Schulanfänger wagen in diesen Wochen ihre ersten Schritte, auch die neuen Auszubildenden starten jetzt in einen neuen Lebensabschnitt. Eine neue Klasse in der Berufsschule und ein Betrieb mit fremden Menschen und Anforderungen erwartet sie. Eine Umstellung vom Schulalltag hin zur Praxis mit all ihren Facetten, Tücken und Erfolgen. Vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, ob die gewählte Ausbildung die richtige ist und ob das Arbeitsklima im Betrieb passt und ob man mit den Kolleginnen und Kollegen klarkommt. Manchmal passt es einfach nicht und dann heißt es noch einmal: Neuanfang.

Manche ziehen mit Ausbildungsbeginn von zuhause aus, in eine WG, ein Wohnheim oder auch in eine eigene kleine Wohnung, andere bleiben noch zuhause – am Ende durchlaufen alle einen Prozess, in dem sie selbstständig werden und auch eigene Vorstellungen davon entwickeln, wie ihr Leben künftig aussehen soll.

Etwas später, im Oktober dann, geht es auch für die Menschen los, die sich für ein Studium entschieden haben – für viele heißt das auch: Weg von zuhause und ab in die noch unbekannte Stadt und erste, eigene Schritte tun und sehen, was wird.

Wieder andere beginnen mit einem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr oder ziehen ein Jahr lang durch die Welt.

Neuanfänge gehören zum Leben dazu. In manchen Lebensphasen häufen sie sich und in anderen werden sie vielleicht auch herbeigesehnt, um dem alten Trott zu entfliehen. Wichtig ist in all diesen Phasen, dass man sich aufgefangen fühlt – durch Freunde, Familie und mehr – und weiß: Es geht weiter, auch wenn das Ziel manchmal ungewiss ist, der erste Schritt ist getan.

Michelle Wägner ist Volontärin im Verkündigungsdienst im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda..