Gedanken zum Wochenende: Sommerzeit – Bewegungszeit

Pfarrer Joachim Salomon erinnert sich zum Beginn der Ferien an seine Schulferien.

Wie der Geburtstag und Weihnachten gehörte er während meiner Schulzeit zu den schönsten Tagen des Jahres: der letzte Schultag vor den Sommerferien. Das hieß für mich: raus aus der Stadt und rein ins Havelland. Märkischer Sand statt schmutziger Straßen, grüner Wald statt grauer Häuserfassaden, kein Staatsbürgerkundeunterricht mehr, dafür Rias Berlin und das ZDF, was ich zu Hause nicht empfangen konnte.

Joachim Salomon, Vertretungspfarrer aus Günstedt Foto: Joachim Salomon

Ich lebte auf in diesen acht Ferienwochen damals. Es war nicht so, dass ich nix hätte lernen wollen, aber als Christ in einer DDR-Schule, da hatte man es nicht so leicht.

Nun haben die Sommerferien in Thüringen begonnen. Sie sind mittlerweile etwas kürzer, dafür hatten wir früher auch am Samstag Schule.

In der Bibel gibt es noch keine Ferien. Der Urlaub wird je nach Übersetzung einige Male erwähnt, jedoch als Freistellung von einem Dienst und nicht als eine weite und schöne Urlaubsreise. Diese wären auch gefährlich gewesen, man war zu Fuß unterwegs, hatte höchstens ein Reit- oder Lasttier. Umso ungewöhnlicher, dass sich da ein junges Mädchen auf den Weg macht, offenbar ganz alleine und zudem noch schwanger. Maria. Das kam schon einem Skandal nahe. Eine Ferienreise war auch dies nicht. Maria besuchte eine Verwandte, Elisabeth, die ebenfalls schwanger war mit Johannes, der Jesus taufte und als sein Wegbereiter angesehen wird.

Heute würden wir vielleicht sagen: Maria nahm sich eine Auszeit. Was hatte Gott mit ihr vor und mit ihrem Kind? Fragen, auf die sie eine Antwort suchte. Es mag helfen, sich mal auf den Weg zu machen, Abstand vom Alltag gewinnen, Neues zu sehen, mehr Ruhe zu haben. Oder um herauszufinden, was Gott mit uns, mit mir, vorhat. Wie bei Maria können es sehr ungewöhnliche oder unglaubliche Wege sein. Gott vermag unser Leben ganz schön in Bewegung zu bringen.

Und der Sommer jetzt, das ist die Zeit, um selbst in Bewegung zu kommen. Es muss keine ökologisch bedenkliche weite Schiffs- oder Flugreise sein. Manchmal ist das Schöne und noch Unbekannte gar nicht so weit weg. Immer wieder höre ich: „Das kenne ich gar nicht.“ Oder: „Dort war ich noch nie.“ Natürlich sind das Kyffhäuserdenkmal und die Barbarossahöhle weithin bekannt, das habe ich mir auch zuerst angesehen, als ich vor über neun Jahren hierher kam. Seitdem entdecke ich immer wieder etwas Neues, Wälder und Parks, Kirchen und Denkmale, Hügel und Seen. Spuren Gottes in dieser Welt oder wo Menschen sich Gott nahe fühlten.

Sommerzeit ist Reisezeit, Entdeckungszeit und Begegnungszeit. „Geh aus mein Herz und suche Freud‘ in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben...“ schrieb der Pfarrer und Dichter Paul Gerhardt im 17. Jahrhundert, der ein schweres und bewegtes Leben hatte. Er verlor fast seine ganze Familie und erlebte den 30-jährigen Krieg von Anfang bis Ende. All das, was ihn belastete, konnte er auch mal loslassen und sich an Gottes und unserer Welt erfreuen. Wenn man es so sehen will, nahm er mal Urlaub von seinen Sorgen.

Möge Ihnen das auch gelingen in den nächsten Wochen. Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Kommen Sie in Bewegung und sagen Sie nicht gleich: „Ach, ich bleib lieber doch zu Hause.“ Sagen Sie sich: „Das wollte ich schon immer mal sehen, jetzt ist die Zeit dafür.“

Und allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, allen, die in unseren Schulen tätig sind, wünsche ich schöne Ferien und eben auch Abstand vom Schulalltag. Und wenn das Zeugnis nicht das beste war, davon geht die Welt nicht unter und nächstes Jahr könnte es besser werden. Euch und Ihnen eine schöne Sommerzeit!