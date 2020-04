Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedankenaustausch per Post

In einem kürzlich im Sömmerdaer Rathaus eingegangenen Schreiben von Böblingens Oberbürgermeister (OB) Dr. Stefan Belz wünscht dieser den Partnerstädten, zu denen auch Sömmerda gehört, „die Kraft, diese schweren Zeiten gut zu überstehen – gesundheitlich wie auch wirtschaftlich“.

In dem Brief, der an Bürgermeister Ralf Hauboldt gerichtet ist, bezieht sich Stefan Belz auf die derzeitige Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Sömmerda. 2020 werde wohl ein Jahr werden, „an das wir uns noch sehr lange erinnern werden“, so Böblingens OB. Er sei davon überzeugt, dass die Krise „unsere Freundschaften und das Band der Partnerstädte“ stärker werden lasse.

Stefan Belz verweist darauf, dass einige der geplanten Begegnungen mit den Partnerstädten bereits abgesagt oder verschoben werden mussten. Dadurch würden natürlich auch die persönlichen Begegnungen, auf die sich alle gefreut hätten, fürs Erste nicht stattfinden. Weil aber andererseits alle mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hätten, unterstreiche dies die Grundlage der Städtepartnerschaften – das Augenmerk auf das Verbindende zu richten, führt der OB weiter aus. So sei man bei aller Sorge um die eigene Stadt in Gedanken stets auch bei „unseren Freundinnen und Freunden in den Partnerstädten“. Gemeinsam durchhalten, aushalten, zusammenhalten, so Stefan Belz.

Kontakt zwischen den Städte reißt nicht ab

Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt bedankte sich für die Zeilen aus Böblingen als wichtigem Zeichen der Solidarität in diesen schwierigen Zeiten. Auch in Sömmerda sei man in Gedanken bei den Böblingern. Das Wort „gemeinsam“ erfahre in der gegenwärtigen Krise eine besondere Bedeutung, so Ralf Hauboldt in seinem Schreiben.

„Jeder in seinem Ort, aber doch zusammen ist es uns Anliegen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie so gut als möglich zu überstehen“, führt der Bürgermeister aus. Dafür wünsche man den Böblingern viel Kraft. Sollte es in diesem Jahr mit einem Treffen zwischen den beiden Partnerstädten aufgrund der Corona-Krise und ihrer Folgen nicht klappen, werde der Kontakt trotzdem nicht abreißen, betont Ralf Hauboldt. Dann werde man andere Kommunikationsmittel nutzen, um miteinander im Gespräch bzw. in Verbindung zu bleiben. Geplant war ursprünglich, informiert die Stadtverwaltung weiter, dass beim Böblinger Stadtfest Sömmerda mit dem regionalen Tourismusverband „Thüringer Becken“ Sehenswürdigkeiten und Aktiv-Angebote der Region auf der Partnerstadt-Meile präsentiert.

Böblingen unterhält Partnerschaften mit sieben europäischen Städten, darunter Sömmerda.