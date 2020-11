Gedenken am Volkstrauertag in Sömmerda und Umland

Die Stadt Sömmerda gedenkt am Volkstrauertag, Sonntag, 15. November, der gefallenen Soldaten beider Weltkriege sowie der Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung. Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) legt um 10 Uhr Kränze an den Gedenkorten auf dem städtischen Friedhof nieder.

Kranzniederlegungen sind auch in Frohndorf um 9.30 Uhr am Denkmal, um 10 Uhr in Orlishausen, um 11 Uhr in Leubingen am Denkmal, anschließend in Stödten, um 10 Uhr in Wenigensömmern und ebenfalls in Tunzenhausen, in Rohrborn um 10.30 Uhr und in Schallenburg um 11 Uhr.