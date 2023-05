Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt

Sömmerda. Sömmerda erinnert zum Tag der Befreiung, an das Ende des Zweiten Weltkrieges.

Anlässlich des Gedenkens zum Tag der Befreiung am 8. Mai erinnerte der 1. Beigeordnete Christian Karl (CDU) in Vertretung des Bürgermeisters in Anwesenheit von Vertretern der Verwaltung und einigen wenigen Bürgern an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch in Sömmerda sei die nationalsozialistische Gewalt- und Terrorherrschaft allgegenwärtig gewesen, das NS-Regime habe tausende Menschen zur Zwangsarbeit in der hiesigen Rüstungsindustrie gezwungen. Das Gedenken galt den Opfern des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Terrorherrschaft; eingeschlossen wurden auch die Opfer des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Im Anschluss legte der 1. Beigeordnete im Namen der Stadt ein Gesteck am Sowjetischen Ehrenmal nieder.