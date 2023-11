Gedenken zum Volkstrauertag in Rastenberg

Rastenberg. Am historischen Erbbegräbnis findet am Sonntag 10 Uhr ein Gedenken statt.

Eine Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag wird es am Sonntag, 19. November, auch in Rastenberg geben. Wie Bürgermeisterin Beatrix Winter (WGR) informiert, beginnt diese um 10 Uhr auf dem Friedhof am historischen Erbbegräbnis. Pfarrer Hans-Ulrich Bayer werde ein Gebet sprechen, die Bürgermeisterin eine kurze Rede halten. Anschließend werde ein Gesteck niedergelegt. Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner Rastenbergs sind zur Teilnahme eingeladen.