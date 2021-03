Geld für weitere Planungen zu „Erfurter Seen“

Das 1998 erarbeitete regionale Entwicklungskonzept „Erfurter Seen“ soll fortgeschrieben und evaluiert werden. Hierfür hat die Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Erfurter Seen“ bestehend aus der Stadt Erfurt und Umlandgemeinden einen Zuwendungsbescheid aus dem Programm der Regionalentwicklungsförderung des Landes Thüringen erhalten. Über die genaue Summe machte das zuständige Ministerium keine Angabe.

Anlass der Fortschreibung ist die Aufnahme weiterer Gemeinden in die Kommunale Arbeitsgemeinschaft und damit auch die Aufnahme weiterer Seen in das Betrachtungsgebiet. Weiterhin sollen die Folgenutzungen der Kies-Seen in Form von Aufforstung, Naturschutz sowie Freizeit und Erholung vorbereitet werden.

Wie Martin Jacob, der im Erfurter Stadtentwicklungsamt für regionale Kooperationen zuständig ist, im Januar gesagt hatte, soll das neue Konzept die Grundlage für neue Badestrände, Freizeiteinrichtungen und andere Investitionen bilden. Dabei würden bestehende Konzepte weiterentwickelt und räumlich erweitert. Die Kies-See-Landschaft erstreckt sich über die Stadtgrenze hinaus in den Kreis Sömmerda.