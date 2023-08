Geld ist nicht alles

Joachim Salomon weiß, dass man mit Geld viel kaufen kann. Es aber nicht alles ist im Leben und allein nicht glücklicher macht

Eine meiner Enkelinnen braucht ein neues Handy. Es hat mehrere Jahre lang seinen Dienst getan und ist nun ins „Alter“ gekommen. Kleine Menschen gehen in diesem Alter in den Kindergarten und sind überhaupt nicht alt. Warum können diese Geräte nicht länger halten? Vielleicht würde der Erdüberlastungstag, an dem wir die natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr verbraucht haben, um ein paar Tage Richtung Jahresende rücken, wo er hingehört. Doch wir haben ihn bereits hinter uns, es war der 2. August. Unser Land verbraucht, was ihm von der Welt zusteht, noch früher, schon Anfang Mai.

Joachim Salomon, Vertretungspfarrer aus Günstedt. Foto: Joachim Salomon

Die Enkelin wohnt abgelegen im Wald und braucht ein Smartphone für ihren Kontakt zur Außenwelt. Sie fragt ihren Opa, der mal Fernmeldetechnik gelernt hat, aber das ist fast 50 Jahre her. So macht sich der Opa bei seinen Söhnen kundig, im Internet und in Elektronikmärkten, wo die Geräte ihren Glanz entfalten und deren technische Vorzüge gepriesen werden. Man erfährt aber wenig, wo dieser Glanz herkommt, über Rohstoffe, Lieferketten und Arbeitsbedingungen. Mein Einsteigerhandy, mittlerweile auch im „Kindergarten“ und mit zerbrochenem Display, lasse ich besser in der Tasche. Ich beobachte ein paar Jugendliche, die ein gutes neues und schönes Telefon haben wollen, davon scheint ihr Lebensglück abzuhängen.

Der Heilige Franz von Assisi, nach dem sich der jetzige Papst nennt, hatte eine „Kollegin“, die Klara von Assisi, sie starb vor 770 Jahren, am 11. August 1253. Sie wusste natürlich noch nichts von jeglicher Fernmeldetechnik und hätte, wenn überhaupt, nur ein Diensttelefon haben wollen. Ähnlich wie Franz sollte die christlich erzogene Tochter einer wohlhabenden Adelsfamilie standesgemäß leben und heiraten, doch sie verzichtete auf Reichtum und Privilegien und floh kurz vor Ostern 1211 aus dem Elternhaus.

Franziskus erwartete sie schon, schnitt ihr die Haare ab und im Bußgewand legte sie vor ihm die klösterlichen Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam ab. Sie wollte fortan zurückgezogen in absoluter Armut leben, nur Christus gehören und ihr Leben nach dem Evangelium ausrichten. Nach Zwischenstationen in schon bestehenden Klöstern gründete sie schließlich mit ihrer Schwester Agnes vor der Toren der Stadt Assisi ihre eigene Gemeinschaft, der sich bald weitere Frauen anschlossen. Wunder werden ihr nachgesagt, konsequent und glaubensstark ging sie ihren Weg. Und derzeit gibt es weltweit über 1000 Klöster der nach ihr benannten Klarissinnen.

Bis heute ziehen sich Frauen und Männer in klösterliche Gemeinschaften zurück, verzichten auf privaten Besitz, empfinden sich aber nicht als arm. Die Nonnen und Mönche sprechen von ihrem reichen Leben, eingebunden in die klösterliche Gemeinschaft mit ihren Regeln und dem festen Tagesablauf mit seinen Gebeten und Aufgaben, getragen von ihrem Glauben.

Aus der Sicht des Kapitalismus mag Reichtum materiell sein, aus der Sicht der Bibel ist er es nicht. Jesus sagte einmal: „Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.“ (Markus 10,25) Gott fragt nach unserem Glauben, nicht nach dem Geldbeutel. Er sieht auf unser Herz, nicht auf das Handy. Und Jesus sagt von sich, dass er als Menschensohn gekommen sei, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Unmittelbar zuvor ist von einem sehr reichen Mann die Rede, dem Oberzöllner Zachäus. (nach Lukas 19,10). Geld kann viel kaufen, deckt mehr oder weniger gut unsere Lebenshaltungskosten, aber es ist nicht alles im Leben.

Ein schönes Wochenende und eine gute neue Woche, wie reich oder arm Sie sich auch fühlen.