Für einen 46-Jährigen ging es nach der Vernehmung direkt in die Justizvollzugsanstalt. (Symbolbild)

Geldstrafe in Sömmerda nicht bezahlt: 46-Jähriger muss ins Gefängnis

Sömmerda. Ein 46-jähriger Mann war bei der Polizeiinspektion in Sömmerda vorgeladen. Doch dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn auch Haftbefehl vorliegt.

Ein 47-jähriger Mann war am Mittwochvormittag wegen Ladendiebstahls bei der Polizeiinspektion in Sömmerda vorgeladen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise vorlag, so die Polizei.

Da der 47-Jährige die erforderliche Geldsumme nicht bezahlen konnte, ging es für ihn von der Vernehmung direkt für die nächsten zweieinhalb Monate in eine Justizvollzugsanstalt.

