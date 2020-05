Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinderat tagt in der Fahrzeughalle

Die Mitglieder des Straußfurter Gemeinderates haben in ihrer Sitzung am Donnerstag ab 18 Uhr ein Mammutprogramm abzuarbeiten. 18 Punkte weist der öffentliche Teil aus. Die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung sollen laut Tagesordnung diskutiert und beschlossen werden. Auch das Gemeindliche Entwicklungskonzept wird eine Rolle spielen. Ebenso Thema ist die Kooperationsvereinbarung zum Ausbau des Radweges „Landweg Thüringer Becken“ auf der stillgelegten Bahntrasse Straußfurt-Döllstädt. Die Sitzung findet in der Fahrzeughalle der Feuerwehr in der Damaschkestraße 18 statt. Um die Abstandsregelungen zu erfüllen, können für Bürger nur wenige Plätze zur Verfügung gestellt werden. Bürgeranfragen sind auf ein Minimum zu begrenzen und können im Vorfeld unter post@vgstraussfurt.de eingereicht werden.