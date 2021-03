Der Haushalt der Gemeinde ist wichtiger Tagesordnungspunkt in Kindelbrück (Symbolbild).

Gemeinderat tagt in Kindelbrück

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Kindelbrück ist ein Thema der Gemeinderatsitzung am 22. März in Kindelbrück. Darüber hinaus geht es um den Neubau der Heizungsanlagen in den Wohnblöcken Straße des Friedens 15 bis 17 und 21 bis 23 sowie um die Straßenreinigungssatzung der Landgemeinde Kindelbrück. Auch der Verkauf einiger Grundstücke steht auf der Tagesordnung. Gleich zu Beginn sind Bürgerfragen vorgesehen. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.