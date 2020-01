Gemeinsam Essen und trinken in der Vogelsberger Kirche

Pfarrerin Denise Scheel spricht von einem „komplexen Prozess“, der seine Zeit braucht. Gemeint ist der geplanten Umbau der Kirche „Zum Heiligen Kreuz in Vogelsberg“. Nach fast einem Jahr Verhandlungen mit der Denkmalpflege stehe der Entschluss der Kirchgemeinde und der 2016 gegründeten Querdenkergruppe. „Wir gehen weiter vom Neubau des Kirchenschiffes aus“, sagt die Pfarrerin wissend, dass der Weg steinig wird.

Architekt Michael Brehme aus Weimar, der 2018 mit seinen Vorstellungen positive Resonanz erfuhr, wird beauftragt, seinen ersten Entwurf zu überarbeiten. Er hatte den Neubau des Kirchenschiffes vorgeschlagen. Holz, Glas und eine ovale Form sah sein Entwurf vor. In der Neufassung wird es darum gehen, den neuen Baukörper in die alten Mauern und das Umfeld ästhetisch zu integrieren.

Die Denkmalpflege spricht der Vogelsberger Kirche eine besondere Bedeutung zu. Ausgewiesen wird sie als zweischiffige, spätgotische Dorfkirche mit romanischem Westturm. Dieser Kirchenbau sei im ländlichen Raum Thüringens selten anzutreffen. „Michael Brehme hatte daraufhin einen zweiten Entwurf mit altem Kirchengebäude sowie einem Anbau vorgelegt. Diesen jedoch haben wir wieder verworfen“, sagt die Pfarrerin und verweist darauf, dass damit die Grundprobleme – feuchte Wände und Schimmelbefall – nicht gelöst werden.

Rückendeckung erhalten die Vogelsberger vom Kirchenkreis Apolda-Buttstädt. „Die Mitglieder des Bauausschusses kennen das Projekt und haben ihre Unterstützung zugesagt“, so die Pfarrerin. Das Vogelsberger Projekt sieht sie als Zeichen für Aufbruch von Kirchen auf dem Land. Ein solches Gebäude biete die Chance, etwas Neues zu gestalten.

Festgehalten wird an der künftigen Nutzung. Die Idee einer Abendmahlskirche, in der das gemeinsame Essen und Trinken einen besonderen Raum bekommt, hat die Vogelsberger nicht wieder losgelassen. Studenten der Weimarer Bauhausuniversität hatten 2017 diesen Vorschlag im Rahmen eines Planungsprojektes für sanierungsbedürftige Kirchen in Thüringen unterbreitet.

Das Nutzungskonzept legt den Schwerpunkt auf die Küche. „Wir möchten die Möglichkeiten schaffen, miteinander zu kochen, zu reden, zu lachen und uns so zu akzeptieren, wie wir sind“, sagt Denise Scheel. Überzeugt ist sie, dass es Begegnungsräume braucht. Entgegenwirken wollen sie der Einsamkeit und der wachsenden Kommunikationslosigkeit im Dorf.

„Einmal in der Woche möchten wir mit den Vereinen für die älteren und interessierten Menschen ein gemeinsames Essen anbieten“, erklärt sie und könnte sich auch Kochkurse vorstellen. Gleichzeitig wünschen sich die Vogelsberger Platz für Abendmahlsfeiern, Meditation, Gebet und Stille. Aber auch Konzerten, Kino oder privaten Feiern sollen die Räume dienen.

Miteinander kochen,reden und lachen

Um das Projekt Realität werden zu lassen, wurden Anträge auf Fördermittel etwa bei der Regionalen Aktionsgruppe Sömmerda-Erfurt gestellt. Der Schlüssel, um überhaupt loslegen zu können, ist das ehemalige Pfarrhaus. Über den Verkauf sollen die Eigenmittel der Kirchgemeinde für den Umbau aufgebracht werden. Noch steht das Pfarrhaus mit einem Grundstück von 1500 Quadratmetern zum Verkauf.

Ein Finanzierungs- und Zeitplan gibt es bereits. Veranschlagt sind für die Revitalisierung der Kirche insgesamt 1,8 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung wird im Spätsommer 2023 gerechnet.