Mit einigen Monaten corona-bedingter Verspätung hat der Verein Gemeinsam für Kölleda seine Mitgliedsversammlung nachgeholt und nach den üblichen Berichten von Vorstand und Schatzmeisterin dem Leitungsgremium mit 15 Ja-Stimmen einstimmig für 2019 Entlastung erteilt.

Auch Vorstandswahlen standen an, wobei Sabine Jöck nicht erneut als Schatzmeisterin kandidierte. Wiedergewählt wurden bei jeweils einer Enthaltung als Vorsitzende Daniela Hofmann und Matthias Friedrich als Stellvertreter. Antje Werner bekam als neue Schatzmeisterin 13 Stimmen (2 Enthaltungen).

Zurzeit plant der Verein für die Weihnachtszeit. Noch hofft er, so die Gemeinsam-für-Kölleda-Vorsitzende Daniela Hofmann, den „Adventskalender“ wieder auf die Beine stellen zu können. Werbung dafür erfolgt über das Amtsblatt und soziale Medien. Erste Anmeldungen gebe es schon, sagt Hofmann. Gern könnten sich Interessierte noch melden unter info@gfkev.de. Daniela Hofmann: „Wir möchten gern am Samstag vor dem 4. Advent wieder einen Hof öffnen, sind aber in Anbetracht des aktuellen Lockdowns noch unschlüssig, ob am 19. Dezember solch eine Veranstaltung stattfinden kann.“