Gemeldet war ein Hochhausbrand

Als am Donnerstagabend kurz vor acht die Meldung „Hochhausbrand“ eintraf, mobilisierten die Sömmerdaer Feuerwehren vorbeugend was ging. Das große Besteck sozusagen. Immerhin hätten Menschenleben in Gefahr sein können. 43 Einsatzkräfte der Wehren aus der Kernstadt, aus den Ortsteilen Frohndorf, Leubingen, Orlishausen und Wenigensömmern rückten mit ihren jeweiligen Fahrzeugen vor einem Wohnblock in der Basedowstraße an. Wie bereits von dem Brandmelder beobachtet und mitgeteilt, zog tatsächlich dichter schwarzer Rauch aus einem der Hauseingänge heraus. „Zum Glück erwies sich der Brand als weniger schlimm als angenommen“, sagt Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. „Speziell“ sei der Einsatz aber doch gewesen. Es brannte ein Hausanschlusskasten samt Stromzählern. Das Feuer sei schnell mit Kohlendioxid-Löschern erstickt und der Aufgang belüftet sowie Wohnungen auf Rauchschäden kontrolliert worden, erläutert Stefan Schönfeld, der froh ist, dass alles so glimpflich abgelaufen ist.