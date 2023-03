Gemütliche Atmosphäre im Tor4-Wohnzimmer

Das Duo "Baby Di & Daniel Sun" bestritt am Samstag den Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe Wohnzimmer-Konzert in der Tor4 Kulturarena.

Sömmerda. Zwei weitere Acoustic-Konzerte folgen im April und Mai in Sömmerdaer Kulturarena.

Während am 8. März zur Frauentagsparty die große Bühne der ehemaligen Maschinenbauhalle gerockt wird, zog sich das Gesangsduo „Baby Di & Daniel Sun“ am Samstagabend in das Wohnzimmer der Tor4-Kulturarena zurück. Die erste Auflage der neuen Veranstaltungsreihe Wohnzimmer-Konzert kam beim Publikum sehr gut an. Am 1. April folgt die Acoustic-Coverband „little talks“ aus Sömmerda und am 6. Mai das Gitarren-Duo „Simple Man“ aus Vogelsberg. Fans handgemachter Musik sind herzlich eingeladen.