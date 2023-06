Georg Friedrich aus Ostramondra oder: Was heißt berühmt?

Felicitas Kühn denkt nach über den Komponisten Kauffmann und den Weg, den er einschlug.

Es ist der 1. Advent, ein kalter Wintertag, der noch in den November fällt. Wir schreiben das Jahr 1722. Georg ist schon früh auf den Beinen. Heute soll ein großer Tag werden. Ein entscheidender Schritt in seiner Karriere. Sorgfältig wählt er seine Kleidung aus – auch wenn sie nicht das Wichtigste sein wird. Wichtiger ist, dass mit den Musikern alles gelingt, dass die Sänger ihm folgen werden. Schon viele Stücke hat er geschrieben, ist ein ausgewiesener Kenner der Musik. Doch heute liegt das Größte vor ihm: Georg Friedrich Kauffmann will Kantor an der Thomaskirche zu Leipzig werden und heute, am 29. November, soll seine Probekantate aufgeführt werden.

Felicitas Kühn, Pfarrerin in der Evangelischen Regionalgemeinde Kölleda. Foto: Felicitas Kühn

Das ist ihm nicht an der Wiege gesungen worden. Der kleine Georg Friedrich wurde im Februar des Jahres 1679 im kleinen Örtchen Ostramondra geboren. Seine musikalische Begabung wurde wohl vom Pfarrer und Organisten vor Ort entdeckt, und so kann er eine Musikerlaufbahn einschlagen.

Ob das seinem Vater, einem Bauern, recht war? Welches Opfer musste die Familie bringen? Der Sohn enttäuscht sie nicht. Brilliert bei seinem Lehrer in Erfurt, wo er die großen Orgeln der Stadt kennenlernt und überzeugt schließlich am Fürsten-Hofe zu Merseburg.

Da liegt es nicht fern, nach weiteren Weihen zu greifen und die Chance zu nutzen, wenn sie sich bietet. Und so bewirbt sich der Bauernsohn in der Metropole Leipzig um einen der renommiertesten Arbeitsplätze in der Musikwelt.

Heute wissen wir, wie es ausging: 1732 wurde schließlich Johann Sebastian Bach Thomaskantor. Die Besetzung prägte sowohl sein Leben entscheidend als auch seine Arbeitsstelle. Was wir nicht wissen, ist, warum Kauffmann seine Bewerbung zurückzog oder auf seine Kandidatur verzichtete. War er so sehr beeindruckt von den Mitbewerbern? Wenig Details wissen wir aus seinem Leben und seine inneren Beweggründe sind schwer nachvollziehbar. Nachgewiesen ist, dass sein Merseburger Dienstherr ihm die Rückkehr erleichterte. Georg Friedrich Kauffmann wird zum Kirchenmusikdirektor ernannt und erhält auch ein höheres Gehalt.

Dachte er mit Enttäuschung an den Ausgang seines Abenteuers? War er zufrieden, sich mit den Besten messen zu können, und über die weitere Aufmerksamkeit? Sicher war sie seinen weiteren Vorhaben zuträglich. Ab 1733 bringt er die „Harmonische Seelenlust“ heraus, eine gedruckte Sammlung von Werken für Orgel, die Musikerkollegen damals wie heute gute Dienste leistet.

Was macht ein Leben wertvoll?

Ich wüsste gern, wie Georg Friedrich über die Wendungen in seinem Leben dachte. Von heute aus betrachtet: Beinah überall auf der Welt ist J.S. Bach bekannt und mit ihm auch Deutschland und Leipzig. G. F. Kauffmann hat einen Namen in Spezialistenkreisen, und seine Herkunft aus unserer Gegend hier spielt dabei keine Rolle. Aber zu Lebzeiten sah es mit der Berühmtheit von Kauffmann ganz anders aus und auch nach seinem frühen Tode wurden seine Kompositionen geschätzt.

Was gibt unserem Leben Bedeutung? Was macht jemanden zu einer Berühmtheit? Vielleicht fragen Sie sich das auch manchmal. Mir fällt schließlich ein: Vielleicht war Georg Friedrich auch einfach zufrieden, dass er sein Leben lang tun konnte, was ihm Freude machte – und so wurde sein Leben wertvoll.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche und lade Sie herzlich ein, des berühmten Sohnes aus Ostramondra zu gedenken. Zu Ehren von Georg Friedrich Kauffmann findet am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr ein Konzert des Thüringer Orgelsommers statt. Es erklingen Werke von Kauffmann und J.S. Bach mit der „Merseburger Hofmusik“ und Solisten unter der Leitung von Gewandhausorganist Michael Schönheit. Karten können im Vorverkauf im Gemeindebüro Ostramondra und im Bürgerbüro Kölleda erworben werden. Vor dem Konzert gibt es ab 18 Uhr Gutes vom Grill auf dem Schenkplatz und eine kleine historische Einführung. Im Anschluss an das Konzert sind alle herzlich zu einem kulinarischen Ausklang ins Weißbarthhaus eingeladen.