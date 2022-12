Geschenkidee: Patenschaft für Rosen im Garten des Dreyse-Hauses in Sömmerda

Sömmerda. Rosenpatenschaften gibt es jetzt in der Bibliothek des Dreysehauses auch zum Verschenken.

Wer ein besonderes Geschenk für seine natur- und blumenliebenden Eltern oder Großeltern sucht, ist dieser Tage in der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda genau richtig. Derjenige kann dort in Nullkommanichts einen Geldbetrag in bar, egal welcher Höhe, gegen eine schicke Urkunde tauschen, wie sie Maxi Beyer in den Händen hält.

Das Zertifikat weist den darauf namentlich erwähnten Besitzer als Rosenpaten für die zwingend notwendig gewordene Ersatzpflanzung im Garten des Dreyse-Hauses aus. Grund für den Neuerwerb sind vor allem Erfrierungen in besonders strengen Winter der letzten Jahre.

Wer für die neuen Rosen spenden will, kann das auch mit einer Einzahlung oder Überweisung auf das Konto der Stadt Sömmerda tun. Es hat die IBAN: DE76 8205 1000 0140 0010 00 und die BIC: HELADEF1WEM. Der Verwendungszweck „Rosenpaten“ muss angegeben werden.