Geschichten aus 400.000 Jahren Menschheit

„400.000 Jahre Menschheitsgeschichte(n)“, passend zu diesem Profil sollen künftig die touristischen Angebote des Thüringer Beckens erarbeitet und beworben werden. Anhand geschichtsträchtiger Erlebnisorte wie der Steinrinne Bilzingsleben, dem Renaissancegarten am Schloss Kannawurf, der Runneburg in Weißensee oder dem Camposanto in Buttstädt sollen Zeitreisen in spannende Epochen der Geschichte durchgeführt werden.

So steht es in der Tourismuskonzeption, mit deren Erarbeitung der Landkreis externe Experten beauftragt hatte, um eine strategische Ausrichtung als Grundlage zur Belebung des Tourismus in der Region festzulegen. Mitgliedern des Tourismusverbandes „Thüringer Becken“ und Bürgermeistern wurde die Konzeption diese Woche vorgestellt. Touristische Anbieter und Gemeinden einbezogen Ganz neu war vielen Anwesenden der Ansatz nicht, denn die mit der Aufgabe beauftragte Bietergemeinschaft von „Tourismus Plan B“ aus Berlin und „Neumann Consult“ aus Münster und Erfurt hatte touristische Anbieter und die Gemeinden in den Erarbeitungsprozess eingebunden, erläuterte Marcus Bals, Leiter des Amts für Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt. Zunächst wurden dabei Stärken und Schwächen der bisherigen Tourismusentwicklung beleuchtet, erklärte Andreas Lorenz, Geschäftsführer von „Tourismus Plan B“. Die Vielzahl kultureller, archäologischer und landschaftlicher Attraktionen zählt zum vorhandenen Potenzial, als Defizite werden unter anderem ein Optimierungsbedarf in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie, das Fehlen eines professionellen Tourismusmanagements und Ausbaubedarf bei der Kooperation von touristischen Akteuren angesehen. Neue Angebote für Entdecker und Familien Neben der bürgerlichen Mitte, die bisher schon stark angesprochen wird, soll künftig auch stärker an Zielgruppen herangetreten werden, die etwas Neues entdecken, die Natur erfahren und mit der Familie Spaß haben wollen. Dabei profitierten nicht nur Gäste von einem gut funktionierenden Tourismus, sondern er leiste auch einen Beitrag zur Lebensqualität der Menschen in der Region, betonte Lorenz. Es gelte indes nicht nur, die Höhepunkte herauszustellen, sondern auch Kleinode am Wegesrand ins Licht zu setzen. Dies könne man sehr gut mit Radfahren und Wandern verbinden. In der Gastronomie sollten regionale Produkte viel stärker als bisher auf die Teller gebracht werden. Thematische Routen zu Epochen wie Steinzeit, Mittelalter, Renaissance und Moderne böten sich an. Unter diesem Gesichtspunkt müssen neue Produkte entwickelt werden. Sei es ein Steinzeit-Imbiss auf der Steinrinne Bilzingsleben oder ein Gartenfestival auf Schloss Kannawurf. Hauptamtliches Personal notwendig Eine Voraussetzung dafür, die derzeit schon besetzten Themen unter dem Profil Erlebniswelt 400.000 Jahre Menschheitsgeschichte(n) Thüringer Becken neu zu inszenieren und damit das Profil zu schärfen, sieht die Konzeption in der Schaffung von organisatorischen und finanziellen Grundlagen. Bisher sei ein professioneller „Kümmerer“ nicht vorhanden, eine Geschäftsstelle mit eigenem, hauptamtlichen Personal beim Tourismusverband müsse installiert werden. Kooperationen mit Nachbarregionen Weitere Aufgaben seien der Ausbau des Netzwerkes zur Entwicklung einer Tourismuskultur, kontinuierliche Lobbyarbeit und der Ausbau von Kooperationen mit den Nachbarregionen. „Wir haben jetzt ein Papier, auf dem wir aufbauen müssen“, sagte Landrat Harald Henning (CDU), und auch der Tourismusverband-Vorsitzende Steffen Hädrich bekräftigte, dass es jetzt wichtig sei, den Schwung mitzunehmen und weiterzuarbeiten.