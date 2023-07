Gesperrte Straßen im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Die Aufzählung der Straßenbaustellen im Landkreis Sömmerda fällt Anfang Juli 2023 kurz aus.

Per 5. Juli weist das Straßenverkehrsamt auf vier Einschränkungen im Kreis Sömmerda hin. Voll gesperrt bleibt bis 1. September die Kleinneuhausener Straße zwischen Bundesstraße 85 und Mühlstraße in Großneuhausen. Halbseitig bei Ampelregelung gesperrt sind bis 21. Juli die K 514 (Bergstraße) in Gangloffsömmern und bis 28. Oktober die L 1 058 bei Vogelsberg (Nähe Gewerbegebiet). Noch bis 30. Juli ist auf der B 4 zwischen Gebesee und Andisleben eine Baustellenausfahrt zu beachten.