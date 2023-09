Gespräche gegen Vereinsamung im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Wege aus der Vereinsamung, will Astrid Klarner aufzeigen.

„Die Grenzen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die kaum noch vor die Türen treten, sind oft schwer zu überwinden“, weiß Astrid Klarner. Die Agathe-Fachberaterin im Evangelischen Seniorenbüro Frömmstedt sieht diese Einschätzung in ihrer bald einjährigen Erfahrung in dem Projekt „Älter werden in der Gemeinschaft“ immer wieder bestätigt. Die Initiative „Gespräch übern Gartenzaun“ ist ein weiterer Ansatz, solche Grenzen abzubauen und neue Kontakte zu schaffen.

In Haßleben wurde das laut Astrid Klarener jetzt erstmalig erfolgreich umgesetzt. Die Seniorenbeauftragte des Landkreises Sömmerda, Eva-Maria Rottleb, unterstützte die Idee und machte im Ort diese unverbindliche Begegnungsmöglichkeit bekannt.

Fast 20 Kontakte wurden dadurch ermöglicht und weitere individuelle Einzelgespräche im privaten Raum vereinbart. Ermutigt von dieser Resonanz sind weitere „Gespräche übern Gartenzaun“ in anderen Orten geplant, kündigt Astrid Klarner an.