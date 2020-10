Gestrickt, gemalt, gebastelt: Galerie in Sömmerdazeigt Hobbyarbeiten

Wie kreativ ältere Menschen sein können, zeigt die Ausstellung im Sparkassentreff 1a in Sömmerda, die am Freitag eröffnet wurde. Zum 21. Mal hat das Evangelische Seniorenbüro Frömmstedt die Hobbygalerie „Kreativ im Alter“ gestaltet und lädt bis zum 25. Oktober dazu ein, sich die liebevoll gefertigten Arbeiten anzusehen.

Dass die Ausstellung gerade in dieser durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit stattfinden kann, hält Jens Bechtloff, Pfarrer im Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee, für sehr wichtig. Die Schau setze ein Zeichen, stelle ein Stück Hoffnung dar gegen die Resignation.

Natürlich sei damit auch Verantwortung verbunden: durch den Veranstalter beim Schaffen der äußeren Bedingungen, aber auch bei jedem Einzelnen, der der Einladung in den Sparkassentreff folgt, betonte Bechtloff. So werden beim Besuch der Ausstellung die Kontaktdaten erhoben und es ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Höchstens zehn Gäste gleichzeitig dürfen sich die Arbeiten ansehen.

Bei der Eröffnung am Freitag lief das alles ohne Probleme. Die Vorbereitungen allerdings waren deutlich aufwendiger als in den Jahren zuvor, berichtet Kathrin Ortmann vom Evangelischen Seniorenbüro Frömmstedt. Jeder Aussteller wurde einzeln angerufen und angeschrieben, die Resonanz sei erfreulich hoch gewesen. So sind die Arbeiten von insgesamt 27 Ausstellern zu sehen. Anders als in den Vorjahren handelt es sich diesmal vorrangig um Einzel- und nur wenige Gruppenaussteller.

Dass im Sparkassentreff alles gut präsentiert werden kann und die Öffnungszeiten abgesichert werden, darum kümmert sich eine Arbeitsgruppe um Kathrin Ortmann, Anja Steinbrück, Birgit Hentze, Herta Garthoff und einige andere.

Inge Kirst zeigt ihre mit Pouring-Farben verschönerten Objekte. Foto: Jens König

Auch Inge Kirst ist schon viele Jahre dabei. Jedes Mal zeigt die 80-jährige Sömmerdaerin etwas Neues, das in ihrem Bastelzimmer entstand. Diesmal sind es neben Grußkarten und Geschenkverpackungen Arbeiten mit Pouring-Farben. Die flüssigen Acrylfarben werden dabei auf einen Stein, Gartenkugeln oder andere Gegenstände geschüttet, die damit verschönert werden. Das Hin- und Herbewegen der Objekte beeinflusst die Verteilung der Farben, erklärt Inge Kirst. Die 80-Jährige ist froh, dass die Hobby-Galerie auch in diesem Jahr stattfindet. Die Aussteller können hier zeigen, dass man auch im Alter kreativ sein kann, und erfahren eine Bestätigung für ihre Fähigkeiten, sagt sie.

Hannelore Warschewski aus Sömmerda ist ebenfalls Jahrgang 1940 und stellt ihre Klöppelarbeiten seit vielen Jahren in der Hobbygalerie aus. Diese Handarbeitstechnik habe sie, während des Krieges im Erzgebirge geboren, schon als kleines Mädchen gelernt. All die Jahre habe sie das Klöppelkissen aufbewahrt und immer gedacht, wenn ich mal Zeit habe, fange ich damit wieder an. Als sie mit 60 in Rente ging, tat sie es und fertigt seither aufwendig Deckchen, Spitzen, Bilder.

Zum ersten Mal dabei ist Lisbeth Machts, mit um die 90 die älteste Teilnehmerin der Hobbygalerie. Die Sömmerdaerin stellt Gestricktes aus: Decken, Babyschuhe, Mützen. Auch Bernd Althans aus Kleinbrembach ist mit seinem Holzspielzeug das erste Mal vertreten.

Silvia Kraushaar von der Sparkasse Mittelthüringen dankte am Freitag allen Akteuren. Es sei schön, dass die Organisatoren auch in diesem unruhigen Jahr die Fahne hochhalten.

Die XXI. Hobbygalerie des Evangelische Seniorenbüros Frömmstedt „Kreativ im Alter“ ist bis zum 25. Oktober 2020 Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie Sonntag von 13 bis 16 Uhr im Sparkassen-Treff 1a, Bahnhofstraße 1a in Sömmerda, zu sehen.