Gestutzte Weiden sorgen für Unverständnis in Werningshausen

Werningshausen. An der Gramme in Werningshausen sind im Sommer die Kopfweiden gestutzt worden. Im Ort sorgt das für Unverständnis.

Der Landkreis Sömmerda ist reich mit Kopfweiden bestückt. Auch an der Gramme in Werningshausen säumen sie die Felder und prägen die Landschaft. Ein Leser aus dem Dorf wandte sich nun mit einem Alarmruf an die Redaktion. „Warum sind die Bäume, die sich im Naturschutzgebiet und entlang der alten Handelsstraße von Erfurt nach Leipzig befinden, gefällt und gestutzt worden?“, will er wissen und zielt damit auf den Naturschutz ab. Vorgeschrieben sei, dass Schnittarbeiten nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt werden dürfen, da Vögel die Bäume als Brut- und Nistplätze benötigen.