Gesundheitsamt Sömmerda gibt Tipps gegen Corona

Das Sömmerdaer Gesundheitsamt hat gestern zum Thema Coronavirus mitgeteilt: „Aktuell gibt es im Landkreis keinen bestätigten Erkrankungs- oder Verdachtsfall. Daher bitten wir die Bürger, sich weiterhin besonnen zu verhalten und möchten ihnen einige allgemeine Verhaltensregeln mitteilen.“

Eine Infektion mit dem neuen Coronavirus (Covid-19) führe zu einer Erkrankung der oberen Atemwege. Die Symptomatik sei vergleichbar einer Grippe oder grippalem Infekt mit Husten, Schnupfen, Fieber und gelegentlich Durchfall.

„Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch als Tröpfcheninfektion. Insbesondere beim Husten und Niesen gelangen kleinste, virushaltige Tröpfchen des Nasen-Rachen-Sekrets von Erkrankten in die Luft und können von anderen Menschen in der Nähe eingeatmet werden. Auch über die Hände werden die Viren weitergereicht, wenn diese mit virushaltigen Sekreten in Kontakt gekommen sind“, heißt es im Schreiben des Gesundheitsamtes und weiter: „Werden anschließend Mund, Nase oder Augen berührt, können die Viren, genau wie Grippeviren, über die Schleimhäute in den Körper eindringen.“

Um eine Weiterverbreitung zu vermeiden, rät die Behörde:

Schränken Sie den Kontakt zu anderen Personen, die offensichtlich unter grippalen Symptomen leiden, ein und halten Sie Abstand.

Waschen Sie sich häufig die Hände mit Wasser und Seife und vermeiden Sie möglichst das Händeschütteln.

Sollten Sie selbst an einem akuten Atemwegsinfekt leiden, bleiben Sie in der Krankheitsphase zu Hause. Sorgen Sie für eine regelmäßige Durchlüftung des Krankenzimmers bzw. Aufenthaltsraumes.

Halten Sie eine sogenannte Husten-Nies-Etikette ein, das heißt: Sie wenden sich ab und husten oder niesen in ein Einmaltaschentuch bzw. in die Ellenbeuge.

Wenn Sie beim Niesen oder Husten doch die Hand vor dem Gesicht hatten, waschen Sie sich möglichst direkt danach die Hände.

Gleiches gilt auch nach der Benutzung von Einmaltaschentüchern.

Sollten Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage in dem Risikogebiet in Norditalien aufgehalten haben (aktuell: Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien) und jetzt Symptome einer akuten Atemwegsinfektion entwickelt haben, so melden Sie sich telefonisch in Ihrer Hausarztpraxis zur Absprache des weiteren Vorgehens.

Aktuelle Informationen unter: und (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)