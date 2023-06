Getauft, gestärkt, gesegnet

Deckengemälde in der Kirche St. Johannis Baptista in Hardisleben.

Gedanken zum Wochenende: Pfarrerin Juliane Baumann blickt voraus auf das Tauffest des Kirchenkreises Eisleben/Sömmerda.

Sommerzeit! Die längsten Tage und kürzesten Nächte des Jahres stehen an. Am Samstag in einer Woche, da ist zusammen mit der Sommersonnenwende (und dass dann die Spargelzeit vorbei und in sechs Monaten Heiligabend ist) ein nicht ganz so bekannter Gedenktag: Der Tag Johannes des Täufers, auch Johannistag genannt. Er gilt als Geburtstag des Täufers. In der Bibel tritt Johannes als Bußprediger und Wegbereiter Jesu Christi in Erscheinung. Seine Anhänger, darunter auch Jesus, hat Johannes im Jordan getauft.

Juliane Baumann ist Pfarrerin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda. Foto: Juliane Baumann

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat 2023 zum „Jahr der Taufe“ ausgerufen. Menschen in den Gemeinden sind aufgerufen, darüber ins Gespräch zu kommen, was die je eigene Taufe bedeutet, welche Rolle sie für das Dasein auf dieser Welt spielt, und anderen davon zu erzählen und zur Taufe einzuladen.

Wenn Eltern mich in Taufgesprächen fragen, was mir die Taufe bedeutet, dann antworte ich: Taufe, das ist eine Verbindung, die trägt – ein Leben lang. Und das Vertrauen darauf, dass Gottes Ja zu mir unverbrüchlich, unkaputtbar ist. Eben ein Segen. Wie ein großes Pluszeichen vor meinem Leben. Ein „Ja, du bist genau richtig, so wie du bist“. Dies ist ein Satz, der mir guttut und mich hält. Und ich bin zudem Teil einer weltweiten Gemeinschaft. Eltern suchen für ihr Kind oft einen Taufspruch aus, der davon redet, dass das Kind beschützt und behütet sein soll. Dies macht deutlich, dass unser Leben nicht gefahrlos ist, und dass sie sich Bewahrung für den Lebensweg ihres Kindes wünschen. Erinnern Sie sich an Ihren Taufspruch? Schauen Sie doch mal in Ihrer Taufurkunde nach, welches Segenswort aus der Bibel Ihnen zur Taufe zugesprochen wurde.

„Ich bin getauft!“ Dies schrieb Martin Luther mit Kreide vor sich auf den Tisch, wenn er Angst hatte, wenn er sich bedroht fühlte. „Ich bin getauft“ – diese drei Worte waren für ihn so etwas wie ein Talisman, ein Amulett, das ihn beschützen sollte. Und er war sich sicher, dass ihm nichts geschehen könnte, denn Gott stand an seiner Seite. Was sollte ihm da der Teufel, was könnten ihm da Menschen anhaben, wenn sie ihm Böses wollten? Martin Luther hat in seinem Leben oft an Gott gezweifelt, daran, ob er ihm gnädig ist. Er zweifelte daran, ob er Gott mit seinem Leben genügen konnte. In diesen Momenten, da waren sie ihm Hilfe, diese drei Worte: „Ich bin getauft!“ Weil sie bekräftigten: Kein anderer als Gott selbst hat mir das Leben gegeben und will, dass ich lebe. Er gibt mir das Recht, so zu sein wie ich bin.

„Ich bin getauft“ ist auch der Titel des Taufliedes, das Kirchenkreiskantorin Martina Pohl komponiert hat und das am nächsten Samstag von vielen gesungen werden wird: „Wasser des Lebens gibt mir neuen Geist, fühl mich gestärkt und erquickt. Wasser des Lebens, ich bin neugeborn in der Liebe, die mich umgibt. Ich bin getauft! Dieses Wort gibt mir Stärke und Kraft. Und ich fühl‘, du bist hier, gehst meinen Weg mit mir an jedem Tag: Ich bin getauft!“

Heute in einer Woche ist es soweit: Am 24. Juni feiert unser Kirchenkreis ein großes Tauffest – in Roßleben an der Unstrut! Wie der Name schon sagt, ist dies ein Fest, an dem getauft wird. Insgesamt 18 junge Menschen aus den Gemeinden des Kirchenkreises (auch aus dem Pfarrbereich Sömmerda) haben sich angemeldet und werden in der Unstrut oder an einem Taufstein am Ufer getauft.

Es wird ein Fest, wo Taufe, Tauferinnerung und überhaupt das Leben gefeiert wird, ein buntes Fest mit Bandmusik, Kinderprogramm, Geselligkeit und Speis und Trank. Wollen Sie dabei sein? Alle sind eingeladen, mitzufeiern und einen segensreichen fröhlichen Nachmittag an der Unstrut zu verbringen! Das Tauffest am Johannistag startet um 14 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach gibt es zu essen und zu trinken, Spiele und Kinderprogramm am Unstrutufer – eben alles, was zu einem Fest dazugehört. Getauft – gestärkt – gesegnet! Ich freue mich darauf!

Juliane Baumann ist Pfarrerin im Kirchenkreises Eisleben/Sömmerda. Weitere Informationen unter www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de.