Guten Morgen, Sömmerda Gewitter und heiße Tage in Thüringen

Ilona Stark ist ein Fan des Sommers - trotz Hitze und Warnungen dieser Tage.

Wie haben wir uns auf diesen Sommer gefreut, der am Mittwoch nun auch kalendarisch begann und unter anderem in der Sömmerdaer Galerie „Silo“ zur Sommersonnenwende gefeiert wurde. Und wie stöhnen inzwischen viele wegen der Hitze. Wer kann, hält sich in diesen Tagen weitgehend im Schatten auf.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Donnerstag für Thüringen vor der starken Wärmebelastung, aber auch vor Gewittern und heftigem Starkregen. Lokal seien Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen, teilweise drohe erhöhte Tornado-Gefahr. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten verweist auf Gefahren beim Betreten ihrer Parkanlagen bei Sturm und starkem Regen, es könnten Bäume entwurzelt werden oder Äste ausbrechen.

Die Stadt Erfurt hat jetzt ein Hitzetelefon geschaltet. Es soll informieren, aufklären und hilfreiche Ratschläge in Hitzezeiten geben, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Landeshauptstadt informiert zudem auf einem Hitze-Portal zu Risiken, richtigem Verhalten und anderem mehr. Ich mag den Sommer trotz allen Schwitzens. Der Winter kommt früh genug.