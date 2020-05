Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gift: 72 Stunden nicht in den Wald!

Am Montag, 4. Mai, wird im Auftrag des Forstamts Sondershausen vom Hubschrauber aus Pflanzenschutzmittel über dem Wald bei Günserode und Bilzingsleben versprüht. Der Gift-Abwurf erfolgt im Gräfenholz, am südlichen Ende des Wipperdurchbruchs zwischen Günserode und Bilzingsleben. Dort „sind im Sommer 2019 alle alten Eichen von den Raupen des Schmetterlings Schwammspinner kahlgefressen worden.“ sagt Forstamtsleiter Uli Klüßendorf. Forstwissenschaftler von ThüringenForst hätten in den vergangenen Wochen in den kahlgefressenen Eichenwäldern ein umfangreiches Monitoring gestartet und die Entwicklung des Insektes überwacht. Ergebnis der Untersuchung ist: eine zu große Zahl an Eigelegen hat den Winter überlebt. Auch in diesem Frühsommer sei mit einem Kahlfraß zu rechnen.

„Die Entscheidung, jetzt auf ca. 39 Hektar das Mittel Mimic auszubringen, fällt nicht leicht“, sagt Klüßendorf. Im Anschluss an den Einsatz würden die Beobachtungen selbstverständlich fortgesetzt.

Die Waldfläche im Gräfenholz wird vor Beginn des Hubschraubereinsatzes und bis zu 72 Stunden danach vom Forstamt für das Betreten durch die Bevölkerung gesperrt. Für einen Zeitraum von drei Wochen danach ist das Sammeln von zum menschlichen Verzehr bestimmten Pilzen, Kräutern und Früchten verboten. Der Radweg zwischen Günserode und Bilzingsleben liege außerhalb und könne im Anschluss an den Hubschrauberflug wieder genutzt werden.