Gitarrenrock in Olbersleben

Olbersleben. Die St. Vigbertikirche bietet die Bühne für Bozz Rockband und Lennium Fighters. Der Heimatverein sorgt für Kulinarisches.

Musik hinter offenen Hoftoren hat in Olbersleben Tradition. Die Pandemie bremste das Vorhaben in den letzten Jahren aus. Nun möchte der Heimatverein des Ortes wieder ein musikalisches Event bieten und zieht mit dem Scheunenfest in die St. Vigbertikirche um. Am Samstag, 30. September, spielt bei freiem Eintritt ab 19.30 Uhr die Bozz Rockband auf. Diese begeisterte unlängst bei ihrem Konzert in Großneuhausens St. Georgskirche mit gitarrenbetonter Folk- und Rockmusik. Als „Special guest“ agieren „Lennium Fighters“, ebenfalls aus Sömmerda. Bereits ab 18.30 Uhr werden die Besucher mit Canapes , Saale-Unstrut-Wein und anderen Getränken verwöhnt, kündigt der Heimatverein an. Das Konzert ist eine Veranstaltung der Kreiskulturwochen.