Freizeitangebot Gleicher Name, anderes Gesicht: Neue Leiterin für Bibliothek in Kölleda

Kölleda Luisa Dingeldein wechselt in die Stadt- und Kreisbibliothek nach Sömmerda und übergibt den Staffelstab an Grit Dingeldein

Ab Januar 2024 wechselt die bisherige Leiterin der Stadtbibliothek Kölleda, Luisa Dingeldein, in das Team der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda. Damit geht für Luisa Dingeldein ein jahrelanger Traum in Erfüllung, sagt sie selbst. Dennoch falle ihr der Abschied von Kölleda, den Kollegen und Kolleginnen und liebgewonnenen großen und kleinen Lesern sehr schwer. In den vier Jahren, in denen sie die Stadtbibliothek geleitet hat, sei viel passiert und mit vielen Leserinnen und Lesern habe sich ein beinahe familiäres Verhältnis aufgebaut.

Luisa Dingeldein, bisherige Leiterin der Stadtbibliothek Kölleda, wechselt in die Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda. Foto: Luisa Dingeldein

Die Stadtverwaltung Kölleda hat nach der Information über den Weggang sehr schnell reagiert, freut sich Luisa Dingeldein. So konnte eine gute Nachfolgerin gefunden werden, berichtet sie.

Das Gesicht der neuen Leiterin dürfte vielen Bibliotheksbesuchern schon bekannt sein – definitiv aber der Name, verrät Luisa Dingeldein. Seit vier Jahren unterstützt ihre Mutter, Grit Dingeldein, ehrenamtlich die Bibliothek Kölleda, ist bei jeder Abendveranstaltung mit vor Ort und steht dem Team tatkräftig zur Seite. Sie absolvierte eine nebenberufliche Weiterbildung und ergriff die Chance, sich auf die frei werdende Stelle der Stadtbibliothek Kölleda zu bewerben. Luisa Dingeldein: „Ich bin sehr glücklich und erleichtert, die Bibliothek in so gute Hände abgeben zu können und zu wissen, dass alle Leser und Leserinnen also weiterhin so gut aufgehoben sind und alle Projekte auch nach wie vor stattfinden können.“

Ab März wieder normale Öffnungszeiten

Im Januar und Februar 2024 deckt Grit Dingeldein nebenberuflich zusammen mit Felix Horch (Bundesfreiwilligendienst) vorübergehende Öffnungszeiten ausschließlich für die Ausleihe und Rückgabe von Medien ab, und zwar Montag 10-12 und 14-18 Uhr, Dienstag 10-12 Uhr, Donnerstag 10-12 und 15.30-18 Uhr sowie Freitag 10-12 Uhr.

Ab März übernimmt Grit Dingeldein dann ganz die Leitung der Bibliothek und öffnet diese wieder zu den 21 Wochenstunden. Genutzt werden kann die Stadtbibliothek dann Montag 10-12 und 13-18 Uhr, Dienstag 10-12 und 13-18 Uhr, Donnerstag 10-12 und 13-15 Uhr sowie Freitag 10-13 Uhr. Auch Veranstaltungen und Projekte werden ab März wieder geplant, kündigt Luisa Dingeldein an.

Sie möchte sich beim Bürgermeister, dem Team der Stadtverwaltung Kölleda und bei allen Kooperationspartnern für die angenehme Zusammenarbeit bedanken: „Es war toll, gemeinsame Ideen und Projekte verwirklichen zu können.“ Besonderer Dank gehe auch an Kindergärten und Schulen in Kölleda und umliegenden Ortschaften und an die treuen Bibliotheksbesucher. „Durch euch konnte meine Vision von einem zweiten Wohnzimmer für die Kölledaer verwirklicht werden.“