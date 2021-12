Gott stellt die Uhren der Geschichte

Gregor Heidbrink schlägt den Bogen von Lebkuchen im Supermarkt zur Weltgeschichte.

Weihnachten braucht einen langen Anlauf. Wir merken es schon im September, wenn die Supermärkte den Lebkuchen ins Regal stellen. Einige finden das jedes Mal zu früh. Doch ich finde: damit bringen wir nicht annähernd zum Ausdruck, wie lange und gründlich Gott Weihnachten vorbereitet hat. Was musste alles passieren, bevor er die große Weltenuhr auf eine neue Zeitrechnung umstellen konnte!

Es ist leicht darüber zu lästern, wenn einer schon Ende Oktober zugenommen hat vom vielen Lebkuchen. Aber was wollen wir sagen über Gott, der Jahrhunderte daran gearbeitet hat, dass das neue Christentum die perfekten Startbedingungen vorfindet?

Die griechische Kolonisation und die Eroberungen Alexanders des Großen schufen einen einheitlichen Kulturraum vom Mittelmeer bis Persien. Überall am Rande des Mittelmeeres liegen griechische Städte, treiben Griechen ihren Handel. Wenn sich heute die neuen Sachen auf der Erde so rasend schnell verbreiten, weil alle Welt englisch spricht – das Christentum hätte sich nicht so schnell verbreiten können, wenn nicht alle Welt Griechisch gesprochen hätte.

Besonders in den letzten Jahren vor Weihnachten zimmerte Gott mit Hochdruck an einer Weltordnung, die zum Brutkasten der Kirche werden konnte: Dem römischen Reich. Römische Handelsstraßen verbanden alle Metropolen rund um das Mittelmeer von Kleinasien bis nach Gallien und Germanien. Bereitet dem Herrn den Weg! Das waren die Römer!Die Weihnachtsgeschichte macht uns darauf aufmerksam. Sie verknüpft die Geschichte des Reiches Gottes mit der Geschichte des Reiches von Julius Cäsar, Kaiser Nero und anderen.

Die Weihnachtsgeschichte gibt zwei Personen dieses Reiches einen Platz zu Beginn: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.“ Unbemerkt von der großen Politik bezieht Gott das Haus, das ihm Augustus, Quirinius und Co gezimmert haben.

Im Nachhinein wird klar, dass Gott sein Spiel mit ihnen gespielt hat – und zwar so, dass er gewinnen musste.

Da liegt ein Kind in der Krippe und ist in diesem Moment der wahrscheinlich schwächste Mensch im ganzen römischen Imperium. Aber Augustus und Quirinius, die mussten ihm dienen, ohne von ihm zu wissen. Gott nimmt den mächtigsten Mann der damaligen Zeit in den Dienst für den schwächsten. Die Geburt im Stall war demnach kein Zeichen mangelnder Vorbereitung, sondern ein Statement. Darum habt keine Angst! Gott ist der Bauherr der Weltgeschichte.

Der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann beendete den Kirchentag 1950 mit dem Aufruf: „Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will: Eure Herren gehen – unser Herr aber kommt!“ Auch ein Diktator, der aus dem Saarland kam, der hierzulande seine Ordnung durchsetzen wollte und behauptete, die Mauer würde noch ewig stehen, wurde eines Besseren belehrt.

Gott stellt die Uhren der Geschichte. Manchmal wissen wir nicht, wofür die Dinge gut sind in unserem Leben. Wir kennen das Ende noch nicht, und wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht, die Gott sich für uns ausgedacht hat. Keine Ahnung, was er hier und da wieder vorbereitet. Die Weihnachtsbotschaft für heute aber lautet: Gott hat alles in der Hand. Also fürchte dich nicht.

Gregor Heidbrink ist Superintendent