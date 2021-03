Gottesdienst vor dem Sömmerdaer DRK-Pflegeheim

Andacht für die Seniorinnen und Mitarbeiterinnen des DRK-Pflegeheims „Seniorenpark Am Mühlgraben“ mit Pfarrerin Juliane Baumann und ihrer musikalischen Begleitung, Kantorin Christine Cremer.

Sömmerda. Pfarrerin lädt zum Gebet auf den Parkplatz ein.

Pfarrerin Juliane Baumann und Kantorin Christine Cremer (von links) gestalteten auf dem Parkplatz des Pflegeheims „Am Mühlgraben“ in Sömmerda einen kleinen Gottesdienst für die gläubigen Bewohner und Mitarbeiter. Sie konnten an Fenstern und auf Balkonen teilnehmen. Thematisch ging es um Engel. „Wir wollen den Bewohnern etwas Trost und Freude spenden“, so Juliane Baumann. Christine Cremer übernahm bei dieser besonderen Veranstaltung die musikalische Begleitung.