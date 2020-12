Gottesdienst zum Hören im Kreis Sömmerda

Der Adventskalender, mit dem gerade die Mitglieder des Kannawurfer Dorffunkes "Weißer Holunder" zusammen mit Kindern der Landgemeinde Kindelbrück die Einwohner erfreuen, hat Stefanie Herbrich auf eine Idee gebracht.

Einen Gottesdienst aufzunehmen und dann per Computer und Internet in die Kirchen und in die Haushalte zu schicken, sieht die Frömmstedter Kirchenälteste als gute Möglichkeit an, die Weihnachtsbotschaft trotz Corona zu verkünden. "Ursprünglich hatten wir die Idee, auf dem Schenkenplatz in Frömmstedt zu einem Gottesdienst einzuladen. Das jedoch haben wir wieder verworfen", erzählt sie. Stattdessen fragte sie bei Pfarrer Jens Bechtloff an. Für ihn war es keine Frage, seine Predigt aufzunehmen.

Sie wird ein Teil des etwa 30-minütigen Gottesdienstes ausmachen. Wie Stefanie Herbrich berichtet, sind alle Kirchgemeinden beteiligt, in den Pfarrer Bechtloff tätig ist. So nahm Peter Moltmann, der neben dem Dorffunk auch durch die Kannawurfer Umweltgruppe bekannt ist, in der Kirche in Oberbösa das Orgelspiel auf. Für ein Krippenspiel zum Hören sorgen die Frömmstedter. Das Weihnachtslied "Tochter Zion", gespielt von einem jungen Mädchen am Keyboard, steuern die Bücheler bei. Musikalisch bringen sich auch die Gemeinden Bilzingsleben und Kannawurf ein. Aus letzterer wird der Heimatchor mit einem Weihnachtslied zu hören sein, das bereits vor Corona-Zeiten aufgenommen wurde.

Laut Stefanie Herbrich soll der Gottesdienst am Heiligabend in allen Kirchen des Pfarrbereiches abgespielt werden. "Bei uns in Frömmstedt wird die Kirche von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Zur halben und zur vollen Stunde wird die Aufnahme abgespielt", kündigt sie an. Parallel dazu wird der Gottesdienst ins Netz gestellt und kann dort am 24. Dezember sowie an den beiden Feiertagen abgerufen werden.

Gelungen ist es dem Dorffunk "Weißer Holunder" auch, die vier Ortschaftsbürgermeister der Landgemeinde Kindelbrück für eine Silvesteransprache zu gewinnen.