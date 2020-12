Gramme-Vippach: Servicetag wird eingestellt

Schloßvippach/Großrudestedt. Die Bewohner zeigen kaum Interesse an dem zusätzlichen Verwaltungsangebot.

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gramme-Vippach wird ab dem kommenden Jahr keinen zusätzlichen Servicetag mehr anbieten. Dies teilt die Behörde in ihrem Amtsblatt mit. Begründet wird die Entscheidung mit den zuletzt sehr stark zurückgegangenen Nutzerzahlen des Angebotes. So wurden für den zuletzt stattgefundenen Servicetag am 10. Oktober trotz Hinweisen und Terminangeboten seitens des Einwohnermeldeamtes für diesen Tag gar keine Termine mehr vereinbart.

Die VG verweist darauf, dass die Bearbeitung von Anträgen im Bereich des Einwohnermeldeamtes nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sei und auch weiterhin sein werde. Möglich sei es damit, besser auf die zeitlichen Einschränkungen und individuellen Anfragen der Einwohner einzugehen. Zur Verfügung stehen die Einwohnermeldeämter in Schloßvippach und Großrudestedt. Bürger haben die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten in beiden Standorten telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu vereinbaren.