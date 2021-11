Von einem außergewöhnlichen Unfall berichtet die Polizei im Kreis Sömmerda. Außerdem beginnt nun wieder die Zeit der Garteneinbrüche.

Graureiher fliegt bei Weißensee in Auto

In der Dämmerung mit einem Reh oder Wildschein Bekanntschaft zu machen, ist für Autofahrer keine Seltenheit. Ein 61-jähriger Autofahrer hatte am Montagmittag aber laut Polizei eine Wildbegegnung der anderen Art. Der Mann war gerade mit seinem Jeep Renegade auf der Landstraße zwischen Ottenhausen und Weißensee unterwegs, als etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang eine Graureiher die Fahrbahn kreuzte. Das Auto kollidierte mit dem Tier. Am Jeep entstand Sachschaden, der Autofahrer blieb unverletzt. Für den Vogel endete die Begegnung weniger glimpflich. Der Graureiher verendete noch an der Unfallstelle.

Zeit der Garteneinbrüche beginnt

Wenn die Gartensaison zu Ende ist, beginnen die Einbrüche in Kleingartenanlagen. So geschehen in Weißensee im Landkreis Sömmerda. Dort beschädigten unbekannte Täter den äußeren Zaun eines Kleingartens. Anschließend entwendeten sie ein Kompostgestell im Wert von ungefähr 80 Euro. Der entstandene Schaden am Zaun ist weitaus höher und wird auf knapp 500 Euro geschätzt.