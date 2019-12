Ein Nostalgiezug („Rotkäppchen-Express“) fährt am Bahn-Haltepunkt Kölleda vor. Wie die Zukunft der Pfefferminzbahn wird schon lange die der Verwaltungsstrukturen (VG/Stadt) diskutiert. Ist mit den nun möglichen Kündigungen der Mietverhältnisse ein Zug abgefahren?

Große Erregung im Kölledaer Stadtrat

Die Tagesordnung las sich wenig spektakulär, aber darauf sollte man sich in Kölleda nie verlassen. Die Atmosphäre heizte sich schon in der Bürgerfragestunde auf, als Matthias Friedrich (Verein Gemeinsam für Kölleda) von einer Anzeige beim Gesundheits „aus den Reihen des Stadtrates“ wegen der Auftaktveranstaltung von Advent in den Höfen berichtete. „Ich hätte mir gewünscht, direkt angesprochen zu werden“, sagte er. Inzwischen sei alles mit dem Amt geklärt. Der namentlich nicht angesprochene, sich aber als gemeint erkennende Hans-Joachim Alt (Linke) spielte den Ball zurück. Seinerseits laufe nunmehr eine Verleumdungsklage.

Entmietet die Stadt die VG? Das Grundgrummeln setzte sich durch die Sitzung fort – auch befeuert dadurch, dass die Kommunalaufsicht die öffentliche Behandlung eines ursprünglich nichtöffentlich geplanten Themas verlangte. Inhalt: Kündigung von Mietverträgen mit der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda durch die Stadt. Bevor es allerdings darum gehen konnte, setzte Uwe Kraneis (Fraktion Gemeinsam für Kölleda) unter dem noch immer einleitenden TOP „Anfragen und Mitteilungen“ zu einer persönlichen Erklärung an, in der er die Stadtratskollegen aufforderte ihr konstruktives Verhalten aus der Ausschusstätigkeit im Stadtrat nicht zu vergessen, sondern im Sinne der Einwohner der Stadt und der umliegenden Gemeinden nicht nur Fraktionsdenken zu verfolgen. Es sei da kein Platz für „alte Befindlichkeiten“. Er hob damit augenscheinlich auf die Diskussionen um die VG-Zukunft ab, zitierte demografische Vorhersagen und dass die Stadt als Grundzentrum 2035 die Umlandgemeinden brauche. Sein Abschlussplädoyer: „Bitte alles, nur nicht nach Sömmerda.“ Kungelei oder Generalverdacht Das Echo blieb nicht aus. Während Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) die Bevölkerungsprognosen als „zum Teil Glaskugelgucken“ einordnete und auf das sich mit dem Thema befassende Gremium verwies, verwahrte sich Wolfgang Karl (CDU) gegen den Generalverdacht der Kungelei. Uwe Großmann (Freie Wähler) sah die Äußerungen („Starker Tobak!“) als Infragestellung der Arbeit der letzten 10 oder gar 15 Jahre sowie „Populismus“. Seine Zahlenbeispiele, dass der Austritt aus der VG für Kölleda gut ausgehen werden, brachten ihm allerdings vom im Zuschauerraum sitzenden VG-Vorsitzenden Sebastian Lepka den Zwischenruf-Vorwurf der „groben Verdrehung“ ein. Egbert Geißler (SPD) verwies auf das Beispiel der kirchlichen Regionalgemeinde („Was da zusammen geschafft wurde, hätte keiner allein erreicht.“) und Erfolge in den Ortsteilen. Mehrheit für Kündigungs-Fristwahrung Wie zu erwarten flammte der Streit beim Miet-Kündigungs-Thema noch einmal auf. Die Begründung, es gelte den Bürgermeister zur fristgemäßen Auflösung „alter und unkonkreter Verträge“ (Riedel) zum Teil aus den Jahren 1994 und 1997 fristgemäß zu ermächtigen, überzeugte nicht alle Ratsmitglieder. Ein Geschäftsordnungs-Antrag von Marlen Friedrich (Fraktion Gemeinsam für Kölleda) auf Vertagung scheiterte mit 7 gegen 10 Stimmen. „Ich habe die Mietverträge nicht gesehen“, hatte sie erklärt. „Es hätte sie jeder einsehen können“, reagierte Uwe Großmann. Die ursprüngliche Vorlage zur Ermächtigung des Bürgermeisters, im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Stadt und Verwaltungsgemeinschaft (Heraustrennung der Stadt aus der VG) die Mietverträge im Bedarfsfall zu kündigen, wurde mit 11 Stimmen gegen 6 bei einer Enthaltung gebilligt. Weiter geht es im Jahr 2020.