Große Glocke löst Freude in Sprötau aus

Eberhard Schmidt und Siegmar Schmidt stoßen auf die große Glocke der Sprötauer Kirche Zum Heiligen Kreuz an. In einem Festgottesdienst war sie am Reformationstag geweiht worden.

Inge Wittwer stand am Samstag die Freude ins Gesicht geschrieben. Nachdem sie 2018 das Gießen der kleinen und mittleren Glocke der Sprötauer Kirche Zum Heiligen Kreuz in der Glockengießerwerkstatt in Neunkirchen im Neckartal hautnah miterlebt hatte, konnte sie sich die Weihe der großen Glocke am Reformationstag nicht entgehen lassen. „Das zu erleben, geht unter die Haut“, zeigte sie sich begeistert.