Große Nachfrage nach Schwimmkursen im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Lesen Sie hier, warum der Landkreis die Teilnahme von 168 Kindern unterstützte.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in den vergangenen Monaten in vielen Klassen der geplante Schwimmunterricht nicht stattfinden. Besonders bei den Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen gibt es deshalb eine ungewohnt hohe Nichtschwimmer-Quote. Der Kreistag nahm diese Situation zum Anlass, Extra-Geld aus dem Kreishaushalt für die Unterstützung von Schwimmkursen zu bewilligen.

Damit können in diesem Jahr die Durchführung von Schwimmkursen für Schüler unterstützt und die Eltern bei der Finanzierung pro minderjährigem Kind mit einem Beitrag von 50 Euro pro Schwimmkurs entlastet werden, informierte das Landratsamt.

Von den dafür im Kreishaushalt 2021 vorgesehenen 9000 Euro wurden bis Anfang September bereits 8400 Euro ausgezahlt. Damit konnte die Teilnahme von 168 Mädchen und Jungen an Schwimmkursen in der Schwimmhalle Sömmerda sowie in den Freibädern Weißensee und Kindelbrück anteilig unterstützt werden.

Landrat Harald Henning (CDU) freut sich über die große Resonanz und versichert, dass es auch bei künftigen Schwimmkursen in diesem Jahr eine Förderung der Teilnahmegebühren für Kinder und Jugendliche geben wird und im Bedarfsfall die Mittel im Kreishaushalt 2021 dafür erhöht werden.