Nein, noch ist nicht Weihnachten. Dennoch hat der Buttstädter (Land-)Gemeinderat kurz vorm Fest noch zwei Großinvestitionen von jeweils über 400.000 Euro auf den Weg gebracht.

Zum einen wurde nach dem Erwerb von zuletzt zwei neuen „alten“ Feuerwehrfahrzeugen (unsere Zeitung berichtete) nun auch noch der eines niegelnagelneuen beschlossen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes HLF 10, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.

Gern wird das auch als „klassisches Arbeitstier“ unter den Einsatzfahrzeugen bezeichnet. Billig ist es nicht. 429.177,07 Euro werden dafür aufgerufen. Das Land fördert die Anschaffung mit 96.000 Euro, der Landkreis ist mit 107.300 Euro dabei. Der gemeindliche Eigenanteil beläuft sich auf 226.000 Euro. Geliefert werden soll das Fahrzeug, das beim Branchenriesen Rosenbauer, die Firma mit 150-jähriger Geschichte und 950 Mitarbeitern baut nach eigenen Angaben 500 Spezialfahrzeuge im Jahr, bestellt wird, Ende 2021.

„Dieser Hersteller war der einzige, der eine Lieferung im erforderlichen Zeitrahmen zusichern konnte", berichtet Bürgermeister Hendrik Blose.

0Die sogenannte Papstbrücke im Hardislebener Mittelmühlenweg soll saniert werden. Foto: Jens König

Die beiden „Gebrauchten", die eigentlich schon hätten den Feuerwehrfuhrpark der Landgemeinde erweitern sollen, sind für die nächsten Tage avisiert. Es hatte corona-bedingt eine Verzögerung beim Lieferanten gegeben. Bevor sie in Dienst gestellt werden können, müssen sie noch auf Digitalfunk umgestellt und im Buttstädt-Look neu beklebt werden.

Das, so Blose, könne aber nicht mehr lange dauern. Ist alles wie es sein soll und muss, kann der erste Zyklus im vorgesehenen Fahrzeug-Ringtausch zwischen einigen Wehren in der Landgemeinde angeschoben werden. Abgeschlossen wird dieser, wenn das HLF 10 da ist. Dann sollen alle Wehren einsatztechnisch auf dem erforderlichen Stand sein.

Noch ein paar Euro teurer wird die Sanierung der - im Volksmund - „Papstbrücke“ in Hardisleben. Das Bauwerk im Mittelmühlenweg soll für Gesamtkosten von 453.000 Euro saniert werden. Den Auftrag hat die Erfurter Ingenieurbau Bergmann GmbH bekommen. „Die Papstbrücke ist eines der letzten wichtigen Brückenbauwerke in Hardisleben, das bisher noch nicht saniert werden konnte", sagt Bürgermeister Blose. Das dies jetzt gelinge, sei bemerkenswert, sprächen die Hardislebener doch von ihrem Ort selbst gern als einem Klein-Venedig. So groß sei die Zahl der Brücken dort. „Wer nur durchfährt, mag das kaum glauben, aber es ist so", sagt Blose. Auch die Papstbrücke wird mit Unterstützung von Fördermitteln gebaut. Die Landes-Förderquote liegt nach Angaben aus der Haushaltsdiskussion von Anfang des Jahres 2020 bei 70 Prozent.

Der Landgemeinderat wird sich in diesem Jahr noch einmal treffen. Die Sitzung soll für den 16. Dezember ab 19 Uhr nach Kleinbrembach einberufen werden. Ziel ist es, dann unter anderem den Gemeindehaushalt für 2021 zu verabschieden. „Es ist allerdings absehbar, dass wir einen Nachtragshaushalt haben werden", schätzt Blose ein. Das folge allein schon aus dem größten Buttstädter Großvorhaben, dem Breitbandausbau im Gemeindegebiet. „Das ist ein lebendes Projekt. Da müssen wir auf Veränderungen reagieren", so der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass es wie geplant Ende 2021 abgeschlossen sein kann.