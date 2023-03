Große und kleine Musiker begeistern Publikum

Der Erwachsenenchor der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda unter der Leitung von Ulrike Ewald begleitete am Freitagabend die Zuhörer in die blühende Jahreszeit.

Zwei Konzerte sah der Kammermusiksaal der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda am Wochenende. Der Erwachsenenchor unter Leitung von Ulrike Ewald begleitete am Freitagabend die Zuhörer mit moderner und klassischer Chormusik in die blühende Jahreszeit unter dem Motto „Coro moderno“ (Foto). Auch am Samstag war der Saal beim „Konzert der Jüngsten“ wieder voll besetzt. Eltern und Angehörige wollten den ersten Auftritt ihrer kleinen Musiker miterleben. Der Förderverein freute sich über zahlreiche Spenden.