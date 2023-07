Großes Meeting zum Jubiläum der Leichtathleten in Sömmerda

Sömmerda. Die Abteilung des SV Sömmerda feiert das 60-Jährige mit vielen Sportbegeisterten. Die Anmeldung für den 16. September läuft.

Die Abteilung Leichtathletik des SV Sömmerda feiert in diesem Jahr ihr 60. Gründungsjubiläum. Aus diesem Grund wird es ein Jubiläumsmeeting am 16. September geben. Dazu seien alle Sportler und Sportbegeisterte recht herzlich in den Kurt-Neubert-Sportpark nach Sömmerda eingeladen, informiert Jasmin Brehme für den Verein.

Zur Feier des 60. Geburtstages sei ab 9.30 Uhr ein Jubiläumsmeeting für Groß und Klein geplant. Die Wettbewerbe reichen von den klassischen Disziplinen wie Sprint, Hürdenlauf und Weitsprung bis hin zur Olympischen Staffel und Halbmarathonstaffel.

Neben der sportlichen Unterhaltung sei natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Nach den Wettkämpfen wird am späten Nachmittag ein kleines Abendprogramm für alle Mitglieder, geladene Gäste und aktive Teilnehmer am Jubiläumsmeeting stattfinden.

Die Ausschreibungen für die einzelnen Disziplinen sind schon erfolgt, Anmeldungen bereits möglich.

Die Anmeldeformulare und -links sind auf der Homepage www.leichtathletik-soemmerda.de veröffentlicht.