Greoßneuhausen Verein nimmt von Traditionsveranstaltung Abstand

Es wird auch in diesem Jahr in Großneuhausen kein Neujahrshähnekrähen geben. Schon in den letzten drei Jahren war die Traditionsveranstaltung ausgefallen. Corona und Vogelgrippe durchkreuzten alle Pläne. Der Rassegeflügelzuchtverein für Klein- und Großneuhausen bedauert die erneute Absage. „Wir können den Kleintiermarkt und das Hähnekrähen zum Jahresauftakt leider nicht durchführen“, bedauert die Vereinsvorsitzende Rosel Schmidt. Sie hatte sich am Mittwoch noch einmal über die derzeit gültigen Bestimmungen rückversichert. „Die Auflagen wären zu hoch“, sagt sie und streicht den Sonntag (7. Januar) endgültig aus der Terminliste. Das bisher letzte Neujahrshähnekrähen in Großneuhausen hatte es 2020 gegeben. Da gewann Herbert Fröhlers Krakeeler mit 167 Rufen in 30 Minuten.