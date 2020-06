Für die Ratgebersendung „MDR Garten“ drehte ein Team des Mitteldeutschen Rundfunks am Mittwoch erstmals im Chinesischen Garten in Weißensee. Moderator Jens Haentzschel (vorn links) trifft die Expertin für alpine Stauden, Susanne Peters.

Weißensee. Um die Bedeutung von Steingärten in Zeiten der Klimaveränderung dreht es sich beim „MDR Garten“, gedreht im China-Garten in Weißensee.

Grüne Anregungen aus dem Chinesischen Garten

Die Klimaveränderungen haben viele Folgen, auch Gärten werden sich verändern. Der Steingarten hat gute Chancen, etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Diese Thematik hat der MDR-Garten aufgegriffen und sich dafür auf den Weg in den Landkreis Sömmerda gemacht, informiert der Sender.

Als Drehort für das spezielle Thema Steingarten wurde der Chinesische Garten von Weißensee ausgewählt. Denn dieses Gartengesamtkunstwerk überrascht seine Besucher mit Pagoden, Wasser und einer guten Mischung aus Stein, Pflanzen und Wegen. Der Moderator des MDR-Gartens, Jens Haentzschel, trifft in der Sendung, die am Sonntag, dem 14. Juni, ausgestrahlt wird, die Expertin für alpine Stauden, Susanne Peters aus Uetersen in Schleswig-Holstein. Sie betreibt eine Staudengärtnerei und kennt die richtigen Pflanzen für heiße Standorte: Sedum, Sempervivium und Co.

Die Ratgebersendung fürs Grüne befasst sich mit drei Themenkomplexen: Manche mögen’s heiß: Pflanzen fürs Steinbeet, Zimmer mit Aussicht: Neues von Balkonien sowie Endstation Sehnsucht: Mit einem Japangarten zum wahren Glück, teilt der Sender mit.

Sonntag, 14. Juni, 8.30 Uhr im MDR Fernsehen, Samstag, 20. Juni, 12.15 Uhr. Zudem steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD-Mediathek.