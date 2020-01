Grüne Woche hat Erwartungen erfüllt

„Alle denken, ganz Thüringen ist der Thüringer Wald“, sagt Steffen Hädrich, der Vorsitzende des Tourismusverbandes „Thüringer Becken“. Damit auch das Thüringer Becken als touristisches Reiseziel wahrgenommen wird, tut Aufklärung not. Wo könnte das besser geschehen, als auf der Grünen Woche in Berlin, der größten Verbrauchermesse Deutschlands.

Die zehntägige Teilnahme des Tourismusverbandes hat sich gelohnt, zieht Hädrich eine erste Bilanz. „Unser Konzept hat gut funktioniert“, ist er den ehrenamtlichen Helfern dankbar, die für die Teilnahme ihre Freizeit und auch Urlaubstage geopfert haben. Zehn Mitglieder hatten den gemeinsamen Informationsstand des Verbandes und des Landratsamtes in der Thüringen-Halle abgesichert. „Ohne sie hätten wir das gar nicht stemmen können“, sagt der Verbandschef. Neu war in diesem Jahr, das auch die Stadt Sömmerda mit in Berlin vertreten war. Svenja Meyer von der Tourist-Information der Stadt nutzte die Möglichkeit, die Messebesucher auf die Unstrutstadt neugierig zu machen.

Der Standort direkt am Haupteingang-Nord erwies sich als ideal. „Jeder, der die Halle betrat, kam an uns nicht vorbei“, sagt er und berichtet von vielen Wiederholungstätern, für die die Thüringen-Halle und das Bühnenprogramm jedes Jahr zum Pflichtprogramm gehören. Viele waren dabei interessiert, neue Reiseziele innerhalb Deutschlands zu entdecken und zeigten sich überrascht davon, was das Thüringer Becken zu bieten hat. Als Dauerbrenner auch in diesem Jahr erwiesen sich die Radwege. Aber auch das Wandern und Wasserwandern war gefragt. Darüber hinaus zog die neue Hängeseilbrücke im Werratal bei Braunsroda in der Hohen Schrecke die Aufmerksamkeit auf sich, sagt Hädrich. Den Bierfassanstich mit Matthias Schrot, dem Bürgermeister der Stadt Weißensee, und Landrat Harald Henning sowie das Bühnenprogramm in Regie des Bauernverbandes und der Initiative Heimische Landwirtschaft nennt er als weitere Höhepunkte.

Wanderführerin Petra Kohlmann (r.) lud die Besucher der Grünen Woche mit der VR-Brille zu einem virtuellen Ausflug ins Thüringer Becken ein. Foto: Steffen Hädrich

Verhaltener als die Jahre zuvor war der Run auf die VR-Brille, mit der der Verband virtuelle Ausflüge ins Thüringer Becken ermöglichen kann. „Virtuelle Rundgänge sind eine mögliche Erweiterung, über die wir als Verband nachdenken sollten“, sagt er. Vielleicht gelingt es auch, die Brille künftig als Anreiz für buchbare touristische Produkte zu nutzen, die der Verband in diesem Jahr im Rahmen der Tourismuskonzeption erstellen will.

Gut genutzt hat Steffen Hädrich die Grüne Woche, um mit Vertretern anderer Tourismusverbände zu fachsimpeln. Kontakte in den Thüringer Wald, nach Bad Langensalza, in den Bereich Südharz/Kyffhäuser sowie nach Schmalkalden wurden neu geknüpft oder gepflegt.

Gut angenommen wurde das Preisausschreiben. Als Hauptgewinn ist für eine Familie und für eine Schulklasse ein Aufenthalt im Thüringer Becken ausgelobt worden. Noch sind die Gewinner nicht ermittelt. „Manche Besucher wollten die Karten zu Hause auffüllen und per Post schicken. Wir wollen fair sein und noch bis zum 10. Februar warten“, sagt der Verbandschef. Bislang sind 88 Teilnehmerkarten für den Familienaufenthalt und zwölf Karten für die Schüler-Reise eingegangen. Die Gewinner-Klasse wird dabei von dem Ort ihrer Schule abgeholt und in den Landkreis gefahren. Hier wird für Unterbringung und Versorgung gesorgt. Außerdem können sich die Mädchen und Jugend auf ein zweitägiges Programm freuen. Die Gewinner-Familie erhält die Möglichkeit, mit der Bahn an- und abzureisen. Sie bekommen drei Übernachtungen mit Halbpension sowie zwei geführte Tages-Radtouren.