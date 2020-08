Grüner Brunnen ist keine gute Werbung

Der 1,60 Meter tiefe Wippertusbrunnen am Markt Kölleda hat ein Algenproblem. Zu hoher Goldfisch-Besatz und das unvernünftige Füttern dieser Tiere durch Passanten führte zu hoher Nitratbelastung. Die Stadtverwaltung will dieses Problem jetzt lösen.

Wenn man schon einen eigenen Brunnen hat, also richtiger einen Brunnen, der einem selbst gewidmet ist, dann schaut man da natürlich auch ab und an, ob alles in Ordnung ist. Das war in den letzten Tagen und Wochen für Rolf Zienecke, gut bekannt auch als der personifizierte Kölledaer Schutzpatron Wippertus, eher kein Vergnügen. Das Wasser in „seinem“ Brunnen auf dem Markt vorm Rathaus war nur noch eine grüne Brühe. „So sah es dort noch nie aus!“, schimpft der Kölledaer. „Was ist das denn für ein Eindruck, den die Leute da von unserer Stadt vermittelt bekommen, wenn es da schon so aussieht?“, zeigt er sich ums Ansehen der Pfefferminzstadt besorgt. Schließlich ist er ja einer ihrer Werbeträger!