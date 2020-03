Im Bistro „Bagatelle“ in Kölleda ging es am Donnerstag um Verkehrsregeln.

Grüner Pfeil, Spielstraße und Bußgeldkatalog

Die mittlerweile 3. Schulung für Verkehrsteilnehmer unter Ägide der Stadtverwaltung Kölleda gab es am Donnerstag, 12. März – diesmal im Bistro „Bagatelle“. Trotz der angespannten Situation (Corona-Virus) hätten zahlreiche Interessierte den Weg ins Bistro gefunden, informiert Antje Lippich von der Stadtverwaltung. Frauke Alt vom Motorsportclub Kölleda im ADAC führte, so Lippich, souverän durch den Verkehrsdschungel. So waren die neuen Bußgelder ein Thema. Aber auch der grüne Pfeil an der Ampel – als Blechschild oder leuchtendes Verkehrsschild – sorgte für rege Diskussionen. Ebenso die Vorfahrtsregelung an abgesenkten Bordsteinen oder Spielstraßen und noch einiges mehr.

Das Ehepaar Alt hat auf Wunsch der Teilnehmer Karten organisiert, die man sich nach jeder Schulung abstempeln lassen kann. Antje Lippich: „Da wir schon einige Stammgäste dabeihaben, wurde das Angebot auch von allen gern genutzt. Ein großes Dankeschön geht an das Team der Bagatelle, das diese Veranstaltung möglich gemacht hat und die Gäste gastronomisch versorgte. Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung wird im Dorfgemeinschaftshaus Großmonra stattfinden. Der genaue Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben.