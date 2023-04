Grüner Strom für Elxleben und Umgebung

Elxleben. In Elxleben sind 15.000 Solarmodule errichtet worden. Damit wird grüner Strom erzeugt, der nicht nur den Bedarf der Gemeinde decken kann.

Sie ist die größte Anlage, die die Innosun GmbH bislang gebaut hat. „Im Landkreis Sömmerda gehört sie zu den größten“, berichtete Michael Krause. Er ist einer der drei Geschäftsführer und Mitgesellschafter des Unternehmens. Die Rede ist vom neuen Solarpark, der am Donnerstag unweit der B4 „Vor dem Steinberg“ in Elxleben eingeweiht wurde.

Auf dem 60 Hektar großen Areal sind in den vergangenen sieben Monaten 15.000 Solarmodule errichtet worden. „Sieben Megawattstunden pro Jahr können damit ins Stromnetz eingespeist werden“, informierte er. Da der dafür notwendige Netzausbau jedoch erst erfolgen muss, ist die Leistung derzeit noch auf 5,5 Megawattstunden pro Jahr gedrosselt. Michael Krause geht davon aus, dass 2024 die volle Leistung eingespeist werden kann.

Unweit der B4 und des Logistikzentrums Thüringen ist in Elxleben auf einer Fläche von sechs Hektar ein Solarpark errichtet worden. Foto: Annett Kletzke / Funke Medien Thüringen

Gute Zusammenarbeit mit den Behörden

Mehr als gedeckt werden könne damit der Energiebedarf der Gemeinde Elxleben mit rund 2300 Einwohnern, was in etwa 1150 Haushalten entspreche. „Darüber hinaus bleibt noch etwas für weitere kleinere Gemeinden übrig“, so der Geschäftsführer. Investiert hat das Unternehmen am Standort in Elxleben 5,5 Millionen Euro.

Michael Krause sprach von einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Sömmerda und der Gemeinde Elxleben. Letztere musste erst den Weg für den Bau der Solaranlage ebnen. Erforderlich war eine Änderung des Bebauungsplanes. „Ursprünglich hatten wir die Fläche für die Ansiedlung von Gewerbe vorgesehen“, berichtete Elxlebens Bürgermeister Heiko Koch (CDU). Anfragen erreichen ihn immer wieder. Besonders Dienstleister und Handwerksbetriebe würden an ihren bisherigen Standorten an ihre Grenzen stoßen und suchen deshalb neue Flächen. Möglichkeiten soll es für sie in der Nachbarschaft des Elxlebener Solarparks geben.

An der Einweihung nahm auch Ivo Marx von der Vereinigten Kirchen- und Klosterkammer Erfurt teil. Die Stiftung ist Eigentümerin der Fläche und hat diese dem Unternehmen verpachtet. „Die Erträge fließen in unsere Stiftungszwecke und kommen karitativen und kirchlichen Projekte zugute. Auch das Denkmalwesen wird damit unterstützt“, sagte er.

Die Innosun GmbH war viele Jahre in Sömmerda ansässig. Mit dem Einstieg der TEAG Thüringer Energie AG im vergangenen Jahr wurde der Firmensitz in die Schwerborner Straße nach Erfurt verlegt. Das Unternehmen hat über zehn Jahre Erfahrung mit der Installation von Photovoltaikanlagen. Nach eigenen Angaben hat die Innosun GmbH bis heute über 219 schlüsselfertige Solarkraftwerke mit einer Leistung von über 94 Megawatt übergeben. Im Landkreis Sömmerda betreibt das Unternehmen Anlagen in Sömmerda und in Kölleda. In Erfurt gibt es eine Anlage in Vieselbach. Weitere Investitionen stehen bevor.

So plant die Innosun GmbH in Rockensußra im Kyffhäuserkreis eine Anlage mit einer Leistung von 60 Megawattstunden pro Jahr. Läuft alles nach Plan, soll sie 2024 in Betrieb gehen. Pläne gibt es außerdem für einen Solarpark in Weißensee. Realistisch sei die Inbetriebnahme 2026, hieß es.