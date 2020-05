Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grünes Licht für Wegebau

Grünes Licht hat der Gemeinderat in Sprötau in seiner jüngsten Sitzung für den Gehwegebau im Ort gegeben. Wie Siegmar Schmidt informiert handelt es sich um die Lindenstraße. Wie er sagt, war der oberste Teil über das Programm der Dorferneuerung saniert worden. Der Abschnitt von der Hausnummer 16 bis 30 hatte die Gemeinde vor zwei Jahren in Angriff genommen. Nun stehe der letzte Abschnitt an, der noch einer Huckelpiste gleiche. Die für die Arbeiten notwendigen Mittel seien vorhanden. Möglich wird der Wegebau durch die „gute Rücklage“ und durch eine Zuweisung des Landes.