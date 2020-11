Grünes Licht in Schloßvippach für Rathaus und Schlossinsel

Einfach haben sich die Schloßvippacher ihre Entscheidungen nicht gemacht. Sowohl zum Rathaussaal als auch zur Schlossinsel, den beiden Großprojekten, die die Gemeinde über das Programm der Dorferneuerung stemmen will, hat es im Vorfeld der Gemeinderatsitzung Vororttermine und Gespräche gegeben. Die Vorhaben sind komplex und mit erheblich mehr Kosten verbunden, als ursprünglich gedacht. Um staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, mussten in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag die Weichen gestellt werden. Beide Beschlüsse wurden mit jeweils einer Enthaltung abgesegnet.

Denkmalauflagenlassen Kosten steigen Mit deutlich höheren Kosten wird die Sanierung des Rathaussaales zu Buche schlagen. War die Gemeinde Anfang des Jahres noch von einer Gesamtinvestition von annähernd 360.200 Euro ausgegangen, wird nun mit 1,3 Millionen Euro gerechnet. Grund ist das denkmalgeschützte Gebäude und die damit zu erfüllenden Auflagen. Das Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie hatte in den vergangenen Tagen einen Gutachter damit beauftragt, im Rathaussaal ein Farbkonzept zu erstellen. Im Rahmen dieser Untersuchungen sind umfangreiche Bemalungen vor allem an den Decken festgestellt worden. Neben der Bemalung müssen auch defekte Bauteile aus Holz, wie Treppen und Holzdielen, erneuert und die Decken-, Wand- und Holzflächen wieder in ihren historischen Zustand versetzt werden. Darüber hinaus will die Gemeinde die Haustechnik mit Heizung, Elektrik und Beleuchtung modernisieren. Die Überdachung des Kellereinganges gehört zu den Arbeiten, die für 2021 vorgesehen sind. Foto: Jens König Um den finanziellen Eigenanteil der Gemeinde gewährleisten zu können, wird die Sanierung über eine Zeit von zwei Jahren angesetzt. Neben der Finanzspritze aus dem Förderprogramm der Dorferneuerung will die Gemeinde zusätzliche Leader-Fördermittel bei der Regionalen Aktionsgruppe Sömmerda-Erfurt (RAG) beantragen. Die Hoffnung ist, somit eine 75-prozentige Förderung zu erhalten. Brücke bekommtneues Pflaster und Geländer Um Denkmalauflagen geht es auch an der Schlossinsel. Geeinigt haben sich die Gemeinderäte darauf, die geplante Gestaltung weitestgehend umzusetzen, dabei aber dem Denkmalschutz gerecht zu werden. Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hatte an verschiedenen Bereichen der Schlossinsel Reste von Mauerwerk und Pflaster aus verschiedenen Jahrhunderten freigelegt. Einige dieser Funde wurden als schützenswert eingestuft. Demnach werden die Grabungen an sechs verschiedenen Stellen im vorderen Bereich der Schlossinsel ab April 2021 fortgesetzt. Minimiert werden im nächsten Jahr die geplanten Erdarbeiten. Der Weg an der Südseite wird zu Ende gebaut, damit die Zuwegung über die Brücke auf den umlaufenden Weg ermöglicht wird. Neu gestaltet werden soll auch die Überdachung des Kellereinganges. Ein neues Pflaster soll auf der Brücke verlegt werden. Die Brücke erhält außerdem ein Geländer. Gestaltet und aufgestellt werden auch zwei Infotafeln. Für diese Arbeiten hofft die Gemeinde ebenfalls auf eine 75-prozentige Förderung. Die Gesamtkosten für 2021 belaufen sich auf 94.360 Euro. Selbst aufkommen muss die Gemeinde dagegen für die archäologischen Ausgrabungen. Veranschlagt sind dafür 9000 Euro. Sie sollen im Vorlauf des Wegebaus an der Südmauer über die Bühne gehen. Außerdem sollen kleinere Grabungsfelder angelegt werden, um einen punktuellen Überblick über die archäologische Situation auf der westlichen Inselfläche zu erhalten. Die Erkenntnisse sollen dann die Grundlage für die Planung 2022 bilden. Vorgesehen ist, die Gestaltung der Schlossinsel 2022 ab­zuschließen.