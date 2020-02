Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundsatzbeschlüsse zu Kitas stehen an

Der (Land-)Gemeinderat von Buttstädt soll auf seiner Sitzung am Montag in Ellersleben zwei sogenannte Grundsatzbeschlüsse fassen. Sie befassen sich mit den Kindertagesstätten im Territorium der Landgemeinde. Sie sind inhaltlich schon im der Bildung der Landgemeinde vorangehenden Vertragswerk angelegt. Darin hatten die Gründungsgemeinden, die Stadt Buttstädt sowie die Gemeinden Ellersleben, Eßleben-Teutleben, Großbrembach, Guthmannshausen, Hardisleben, Kleinbrembach, Mannstedt, Olbersleben und Rudersdorf, darauf verständigt, die im Landgemeindegebiet vorhandenen Kindertagesstätten erhalten und in ihren Standards einander angleichen zu wollen. Das sollte sowohl deren Ausstattung und die Betreuungsparameter wie auch die Entlohnung der Mitarbeiter betreffen.

Die jetzt anstehenden Grundsatzbeschlüsse sollen die Umsetzung vorbereiten und – zum Teil in Varianten – Entscheidungsvorschläge unterbreiten. Dabei geht es einerseits um eine Überführung der derzeit sieben Kindertagesstätten in eine einheitliche Trägerschaft. Derzeit ist der Kinderbetreuungs- und Jugendhilfeverein Rudersdorf Träger der Kita „Rudersdorfer Rübchen“, wobei ein Trägerwechsel am Montag auf der Tagesordnung steht. Olberslebens Kita „Zwergenland“ wird vom DRK getragen, die Kita „Frechdachs“ in Mannstedt ist eine Einrichtung des Thepra-Landesverbands Thüringen, währen die Kindereinrichtungen „Sonnenschein“ in Buttstädt, „Hardislebener Spatzen“, „Mickymaus“ in Guthmannshausen und „Bummi“ in Großbrembach vom Kreisverband Sömmerda des Arbeiter Samariter Bundes getragen werden.

Beschlossen werden soll nun, dass die Gemeindeverwaltung bis zum 1. Januar 2021 mit der Vorbereitung einer einheitlichen Betreibung beauftragt wird – inklusive Vertragskündigung, Neuausschreibung und Vorschlag zur Trägerauswahl. Die Vergabe obliegt erneut dem Gemeinderat.

Ähnlich ist die Ausgangslage beim zweiten Grundsatzbeschluss. Er soll die Verwaltung dazu ermächtigen, „ergebnisoffen“ und in mehreren Varianten Vorschläge zur Anpassung (Vereinheitlichung) der Elternbeiträge aller genannten Kitas zu erarbeiten. Die Summen differieren derzeit stark. „Günstigste“ Kita, auf die Normalbetreuung 3- bis 6-Jähriger bezogen, ist das Olberslebener „Zwergenland“ mit aktuell 90 Euro monatlich, das meiste zahlen Eltern für ein Kind dieses Alters im Buttstädter „Sonnenschein“ mit 140 Euro. Der Durchschnittswert für alle läge zwischen 120 und 125 Euro. Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) stellte aber klar: „Beim Grundsatzbeschluss geht es noch nicht um die Festlegung konkreter Beiträge! Es soll beschlossen werden, dass die Verwaltung arbeiten kann.“

Im Haupt- und Finanzausschuss wurden beide Grundsatzbeschlüsse zur Annahme empfohlen. Es gab jeweils eine Gegenstimme. AfD-Stadtrat Kristian Koitek machte „generelle Probleme mit der Erhöhung von Elternbeiträgen“ geltend.

Ins Feld geführt wurde von anwesenden Bürgermeistern auch der Gedanke, die beitragsfreien letzten Kita-Jahre – das Land übernimmt hier die Kosten – deutlich teurer zu machen, um den gemeindlichen Zuschuss damit zu minimieren. Tenor: „Andere machen das schon!“

Gemeinderat: Montag, 2. März, 19 Uhr, Ellersleben, Feuerwehrversammlungsraum