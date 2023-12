Gudrun Pfeil erhält Ehrenamtscard vom Landkreis

Die Thüringer Ehrenamtscard 2023 geht an Gudrun Pfeil aus Ottenhausen.

Günstedt Würdigung für Menschen, die sich um andere und das Gemeinwohl kümmern

Der Landkreis Sömmerda hat in diesem Jahr erneut ehrenamtlich Tätige für ihr herausragendes Engagement gewürdigt. Zum Ehrenamtstag in Günstedt überreichte Landrat Harald Henning (CDU) die Thüringer Ehrenamtscard und das Thüringer Ehrenamtszertifikat an mehr als ein Dutzend Frauen und Männer, die sich im gesamten Landkreis und auf den unterschiedlichsten Betätigungsfeldern selbstlos einbringen. Unsere Zeitung stellt sie vor.

Gudrun Pfeil aus Ottenhausen gehört zu diesen besonderen Menschen. Sie engagiert sich in vielfältiger Weise in ihrem Heimatort. Laudatorin Stefanie Stockhaus, Leiterin der Ehrenamtsagentur des Landkreises, würdigte das.

Heimliche Chefin von Ottenhausen

Für viele ist Gudrun Pfeil sogar „die heimliche Chefin in Ottenhausen“. Sie kennt jeden, weiß über alles Bescheid und ist überall dabei. Bei alledem geht es ihr immer um eines: das Wohl des Dorfes und der Gemeinschaft. Sie lebt in diesem Ort und für diesen Ort.

Gudrun Pfeil ist der Prototyp dessen, was man einen „bunten Hund“ nennt. Sie ist in den Vorständen des Sportvereins Ottenhausen und des Fördervereins der St. Kilian Kirche engagiert. Über 20 Jahre lang hat sie gewissenhaft das Amt der ehrenamtlichen Wahlleiterin ausgefüllt.

Besonders am Herzen liegen Gudrun Pfeil die Seniorinnen und Senioren des Ortes. Für sie organisiert sie Rentnernachmittage, Weihnachtsfeiern und Reisen. Und wer sie kennt, weiß, da ist alles immer bis ins kleinste Detail perfekt durchgeplant.

Normalerweise ist es Gudrun Pfeil, die immer mal wieder ehrenamtlich Engagierte für eine Auszeichnung vorschlägt. Stefanie Stockhaus: „Diesmal ist sie selbst an der Reihe. Und das aus einem guten Grund: weil sie es verdient hat!“