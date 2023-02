Günstedt ist Ende des Jahres schuldenfrei

In der Langen Straße wurde bereits eine neue Kanalisation gelegt, die Nebenanlagen sind aber teilweise sehr schlecht - nicht befestigt und mit Löchern.

Günstedt. Mit einstimmigen Beschluss des Haushaltsplans 2023 gibt Gemeinderat grünes Licht für Investitionen.

„Die Gemeinde steht finanziell sehr gut da“, lobte Andreas Garthoff, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kindelbrück den Günstedter Gemeinderat inklusive Bürgermeisterin Claudia Knirsch in seiner jüngsten Sitzung. Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde blieb nach umfassender Prüfung ohne Beanstandungen, gleichfalls konnte das Gemeindeoberhaupt für das Haushaltsjahr 2021 entlastet werden.

Claudia Knirsch gab das Kompliment beim Thema Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Günstedt an die Kindelbrücker Verwaltung zurück. Sie habe eine sehr gute Arbeit geleistet. Zum Ende des vergangenen Jahres lag die Pro-Kopf-Verschuldung im Ort unter zwei Euro, 2024 werde Günstedt – läuft alles nach Plan – schuldenfrei sein.

Gemeindesaal erstrahlt bereits in frischen Farben

Bei den für 2022 geplanten Vorhaben zog die Bürgermeisterin Bilanz. So konnten die Malerarbeiten im Gemeindesaal beendet und ein Schneepflug für den Ort im Januar 2023 angeschafft werden. Nicht voran gekommen sei man beim Fahnenmast und der neuen Gemeindeflagge. Auch die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die freiwillige Feuerwehr musste verschoben werden. Deshalb stehen diese beiden Punkte im neuen Haushaltsplan. Es soll eine gestickte Gemeindefahne zur Repräsentation angeschafft werden. Für die Fertigung der Gemeindefahne wurden 8500 Euro im Haushaltsplan eingestellt. Weiterhin soll der Giebel der Gemeinde-Scheune saniert werden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden zudem 35.000 Euro für den Kauf eines Mannschaftstransportwagens berücksichtigt. Für das Dorfgemeinschaftshaus und für die Feuerwehr soll je ein Defibrillator gekauft werden, Kosten 5000 Euro. Diese Anschaffung sei ihr persönlich sehr wichtig und sinnvoll, betonte Knirsch in Bezug auf die automatisierten externen Defibrillatoren (AED), die im Falle eines Herzstillstandes beim Menschen die Wahrscheinlichkeit zu überleben erhöhen. Laien können an den Geräten geschult werden.

Kommunalarbeiter Roland Heßler zeigt den Giebel der Gemeinde-Scheune, der saniert werden soll. Foto: Ina Renke

Weiterhin ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus geplant. Die der Gemeinde vom Freistaat zur Verfügung gestellten Mittel der Jahre 2023 und 2024 aus dem Programm „Kommunale Investitionspauschale als allgemeine investive Zuweisung“ sowie Programm „Sonderlastenausgleich Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen“ stünden für diese Investition zur Verfügung, so Kämmerer Garthoff. Nach Überprüfung der in der Vergangenheit im Bereich Klimaschutz durchgeführten Maßnahmen in Günstedt wäre die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen mit Eigenstromnutzung eine geeignete Maßnahme. Die veranschlagten Kosten von 50.750 Euro für die Errichtung der PV-Anlagen entsprechen den Einnahmen aus den Programmen für 2023 und 2024.

Im Laufe von drei Jahren sollen die Nebenanlagen in der Langen Straße grundhaft ausgebaut werden. Es werde mit Planungsleistungen von etwa 38.000 Euro insgesamt gerechnet sowie mit Baukosten in Höhe von insgesamt 254.000 Euro. Um die Vergabe für Ingenieurleistungen für Leistungsphase 3 bis 9 für dieses Bauvorhaben ergaben sich noch Anfragen und Hinweise von Gemeinderat Peter Schmidt, so dass der Tagesordnungspunkt noch einmal verschoben wurde.